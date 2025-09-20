  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

کشف کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی در آمل

آمل - فرمانده انتظامی آمل از کشف کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی از طریق آگهی فروش گوشی دست‌دوم در سایت دیوار و دستگیری کلاهبرداران توسط پلیس فتای شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مجید باقری جامخانه فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق آگهی فروش گوشی دست‌دوم در سایت دیوار، پلیس فتا شهرستان آمل وارد عمل شدند.

وی با اشاره به اینکه شاکی پس از تماس با فروشنده و واریز وجه کالا، با عدم پاسخگویی فرد مورد نظر مواجه شده و متوجه وقوع کلاهبرداری شد، افزود: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی متهمان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، ۲ متهم را در محل اختفایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: بر اساس بررسی‌های فنی انجام‌شده، تاکنون ۲۰ نفر از شهروندان در نقاط مختلف کشور به عنوان شاکی این پرونده شناسایی شدند.

سرهنگ باقری با اشاره به اینکه مجموع مبلغ کلاهبرداری‌شده بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند

