علیرضا مهمدی راهی فینال شد/ کشتی فرنگی در انتظار یک طلای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله نیمه نهایی به مصاف دیوید لوسونچی نایب قهرمان جهان از مجارستان رفت که این مبارزه ۶ بر ۳ به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.

ملی‌پوش کشتی فرنگی با این پیروزی راهی فینال شد و یکی از شانس‌های کشتی فرنگی ایران برای کسب مدال طلاست.

مهمدی در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر یک به سود کشتی‌گیر ایرانی به پایان رسید. در دور دوم به مصاف دانیل «الکساندروف» از بلغارستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۱۱ بر ۳ به سود مهمدی به پایان رسید. در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ژانیشوف حریف قرقیزستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۴ بریک به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.

پیش از این سعید اسماعیلی دیگر کشتی‌گیر ایران در وزن ۶۷ کیلوگرم در مصاف با حریف روس خود، پیروز و راهی فینال شد. محمد مهدی کشتکار هم در مرحله نیمه نهایی مغلوب حریف کره‌ای خود شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

مسابقات فینال و رده‌بندی سه وزن ( ۶۳، ۶۷ و ۸۷) کیلوگرم کشورمان فردا از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی فرنگی ایران شانس کسب دو مدال طلا و یک برنز را دارد.