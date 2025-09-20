عذرخواهی مدافع گران قیمت استقلال پس از مصاحبه جنجالی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و الوصل امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور، به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۷ بر یک به سود نماینده امارات به پایان رسید و آبی‌ها شکست تلخی را تجربه کردند.

در این مسابقه، خط دفاعی استقلال از جمله عارف آقاسی دچار اشتباهات متعددی شد که باعث دلخوری هواداران این تیم شد. پس از بازگشت کاروان استقلال به تهران، آقاسی در گفت‌وگو با اصحاب رسانه اظهار داشت که هواداران نگران نباشند و مشکلات تیم برطرف خواهد شد، اما بسیاری از پرسش‌های خبرنگاران را پاسخ نداد.

در همین حال، آقاسی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود از هواداران استقلال عذرخواهی کرد و قول داد که تیم در آینده نتایج خوبی کسب خواهد کرد.