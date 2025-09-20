فرماندار کلیبر: ۴ نانوایی متخلف به تعزیرات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی نارضایتی‌های شهروندان و گلایه‌های متعدد در دیدار عمومی با فرماندار، مسئولان شهرستان کلیبر بعدازظهر شنبه به منظور بررسی وضعیت نانوایی‌ها، اقدام به بازدید از این واحدها کردند. فرماندار کلیبر در پایان بازرسی میدانی از معرفی چهار نانوایی متخلف به تعزیرات خبر داد.

رضا محمدی گفت: در جریان این بازدید، از ۷ نانوایی بازرسی به عمل آمد که نتیجه آن شناسایی ۴ نانوایی متخلف بود. دو واحد به دلیل تعطیلی خودسرانه و دو واحد دیگر به علت کم‌فروشی به مراجع تعزیراتی معرفی شدند.

تأکید بر رعایت حقوق مردم و کیفیت نان

رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان کلیبر، در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق مردم و حفظ کیفیت نان، تصریح کرد: با نانوایان متخلف بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد و اقدامات لازم نظیر کاهش سهمیه و پلمب واحدهای متخلف در دستور کار قرار دارد.

او همچنین افزود که نانوایانی که با صداقت و کیفیت بالا خدمت‌رسانی می‌کنند، مورد حمایت جدی قرار خواهند گرفت.

حمایت از نانوایان معتمد و تجلیل از آنان

فرماندار شهرستان نیز بر اهمیت تجلیل از نانوایان معتمد تأکید کرد و افزود: از نانوایان معتمد در نماز جمعه تجلیل خواهد شد. این اقدام می‌تواند به تشویق نانوایان برای رعایت اصول کیفیت و صداقت در ارائه خدمات کمک کند.

دعوت به نظارت عمومی و گزارش تخلفات

در پایان، فرماندار شهروندان خواست که به عنوان ناظرین فعال در این زمینه عمل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش دهند. این اقدام می‌تواند به تقویت نظارت عمومی و بهبود خدمات نانوایی‌ها در شهرستان کلیبر کمک کند.