دستگیری عامل تیراندازی در رامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامیان و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران کلانتری خان ببین، مخفیگاه متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی رامیان با اشاره به اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد گفت: حضور مقتدرانه پلیس در شهرستان رضایتمندی مردم و مسئولان را بدنبال داشته است.