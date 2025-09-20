سرپرست دانشگاه ملی مهارت واحد استان سمنان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی غلامرضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت، مظاهر خیرخواهان به سمت سرپرست دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان منصوب شد.

در متن حکم صادره از سوی زمانی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و توانمندی‌های ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست آموزشکده پسران سمنان - واحد استانی سمنان منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن واحد استانی را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امید است با پیروی از آموزه‌های اسلامی؛ مبانی علمی و راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب نظر دانشگاهیان و صاحب‌نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته به انجام رسانید.

همچنین، غلامرضا زمانی در پیامی از زحمات و تلاش‌های علیرضا عزالدین، رئیس پیشین آموزشکده پسران سمنان - واحد استانی سمنان، تقدیر و تشکر کرد.

در این پیام آمده است:

بدینوسیله از زحمات و تلاش‌های جنابعالی در زمان تصدی سمت رئیس آموزشکده پسران سمنان - واحد استانی سمنان تقدیر و تشکر می‌شود. امید است با استعانت از عنایات الهی و ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در تداوم خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشید.

توفیق روز افزون شما را از خدای متعال خواستارم.

به گزارش مهر، دانشگاه ملی مهارت؛ واحد سمنان به عنوان تنها دانشگاه دولتی مهارتی استان، در حال حاضر با بیش از سه هزار دانشجو و چهار دانشکده فعال در شهرستان‌های سمنان، شاهرود و امیرآباد دامغان، مأموریت اصلی خود را در تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآفرین و متناسب با فرصت‌های شغلی نوین دنبال می‌کند.

این دانشگاه با رویکرد مهارتی، تکنولوژیک و کاربردی، نقشی کلیدی در افزایش اشتغال مولد و کاهش بیکاری در استان ایفا می‌کند.