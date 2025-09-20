به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه تعیین تکلیف حفاری مسیر پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار خرمآباد، اولین مسئله شهر خرمآباد را ترافیک برشمرد و با بیان اینکه باید از تمام امکانات و ابزاری که در دست داریم و با همدلی مدیران و مشارکت مردم بتوانیم در راستای رفع گرههای ترافیکی قدمهای مؤثری برداریم، اظهار داشت: جلسه امروز نیز بهمنظور تسریع در روند حفاری مسیر پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار برگزار شده تا از ظرفیت دستگاههای خدماترسان در راستای همافزایی و همراهی در جابهجایی تأسیساتی که در مسیر وجود دارد استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه انتظار داریم پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار همانگونه که از نامش پیداست بااقتدار شروع و زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری برسد و زیر بار ترافیک برود، ادامه داد: نیاز است در عمل و با کارهایی در راستای خدمترسانی به مردم، اعتماد عمومی را بیشازپیش جلب کنیم.
فرماندار مرکز لرستان، گفت: دو تجربه موفق داشتیم یکی پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای جاویدالاثر و دیگری پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا (ع) است که ضرورت دارد بهمنظور رفع گره ترافیکی شهر، تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار نیز زودتر از موعد مقرر به سرانجام برسد.
درمنان، بیان کرد: مصمم هستیم با بهانجامرساندن این پروژهها، ترافیک شهر خرمآباد روانسازی شود.
وی ادامه داد: همچنین با اجراییشدن پروژه کمربند غربی و تکمیل پروژه کمربند شرقی که در دست اجراست بتوانیم تحولی متناسب با نگاه جهانی پس از ثبت جهانی مکانهای پیش از تاریخ خرمآباد، در شهر ایجاد کنیم و به جایگاهی که حق مردم است برسیم و با شرایطی که داریم شاهد شکوفایی و رونق شهرمان شویم.
