پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه ۲۰۰ واحدی شهر جدید امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله ابک بعد از ظهر شنبه در نشست قرارگاه مسکن ملی استان مرکزی اظهار کرد: طی چند ماه گذشته، بیش از ۳ هزار واحد مسکونی به صورت فروش اقساطی در اختیار متقاضیان طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.

وی افزود: پس از اتمام عملیات اجرایی هر بلوک مسکونی، قیمت هر واحد بر اساس هزینه‌های تمام‌شده روز محاسبه خواهد شد و پنج درصد مبلغ در حسابی جداگانه باقی می‌ماند تا برای پایان کار و هزینه‌های مربوط به نظام مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

ابک تصریح کرد: پیمانکار پروژه ۲۰۰ واحدی شهر جدید امیرکبیر موظف است به تعهدات خود عمل کرده و واحدهای آماده را بدون تأخیر به متقاضیان تحویل دهد، زیرا متقاضیان نباید در انتظار باقی بمانند.

وی ادامه داد: این پروژه که از سال ۱۳۹۹ آغاز و پروانه ساخت آن در سال ۱۴۰۰ صادر شده، هم‌اکنون با ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تاکید کرد: افرادی که مشمول دهک‌بندی هستند، باید نقص پرونده‌هایشان رفع و دفترچه اقساط به آنان تحویل داده شود.

وی افزود: میزان تسهیلات مسکن باید از پنج میلیارد به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یابد، بدهی پیمانکار تسویه شود، نواقص واحدها رفع و شبکه گاز متصل شود و پیاده‌راه کنار بلوک‌ها ساخته شود.

ابک گفت: پیمانکار ۲۰۰ واحدی ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه شهر جدید مهاجران به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و مطابق قرارداد، موظف به تکمیل پروژه است و امکان فسخ آن وجود ندارد.