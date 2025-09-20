  1. استانها
پیشرفت ۸۶ درصدی پروژه ۲۰۰ واحدی شهر جدید امیرکبیر

اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: پروژه ۲۰۰ واحدی شهر جدید امیرکبیر که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، هم‌اکنون با ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله ابک بعد از ظهر شنبه در نشست قرارگاه مسکن ملی استان مرکزی اظهار کرد: طی چند ماه گذشته، بیش از ۳ هزار واحد مسکونی به صورت فروش اقساطی در اختیار متقاضیان طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.

وی افزود: پس از اتمام عملیات اجرایی هر بلوک مسکونی، قیمت هر واحد بر اساس هزینه‌های تمام‌شده روز محاسبه خواهد شد و پنج درصد مبلغ در حسابی جداگانه باقی می‌ماند تا برای پایان کار و هزینه‌های مربوط به نظام مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

ابک تصریح کرد: پیمانکار پروژه ۲۰۰ واحدی شهر جدید امیرکبیر موظف است به تعهدات خود عمل کرده و واحدهای آماده را بدون تأخیر به متقاضیان تحویل دهد، زیرا متقاضیان نباید در انتظار باقی بمانند.

وی ادامه داد: این پروژه که از سال ۱۳۹۹ آغاز و پروانه ساخت آن در سال ۱۴۰۰ صادر شده، هم‌اکنون با ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تاکید کرد: افرادی که مشمول دهک‌بندی هستند، باید نقص پرونده‌هایشان رفع و دفترچه اقساط به آنان تحویل داده شود.

وی افزود: میزان تسهیلات مسکن باید از پنج میلیارد به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یابد، بدهی پیمانکار تسویه شود، نواقص واحدها رفع و شبکه گاز متصل شود و پیاده‌راه کنار بلوک‌ها ساخته شود.

ابک گفت: پیمانکار ۲۰۰ واحدی ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه شهر جدید مهاجران به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و مطابق قرارداد، موظف به تکمیل پروژه است و امکان فسخ آن وجود ندارد.

