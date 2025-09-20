توصیه به استفاده از ماسک و پرهیز از تردد غیرضروری در خراسان شمالی

علی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به هشدار شماره ۳۴ صادره از سوی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، احتمال کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی در سطح استان وجود دارد.
وی افزود: شهروندان باید برای حفظ سلامت خود موارد ایمنی از جمله کاهش فعالیتهای بدنی شدید در فضای باز، بهویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی را رعایت کنند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی ادامه داد: استفاده از ماسک مناسب در صورت ضرورت تردد، پرهیز از حضور غیرضروری در معابر در ساعات اوج آلودگی، تهویه مناسب محیطهای بسته و خودداری از باز گذاشتن پنجرهها در این ساعات، از دیگر توصیههای ضروری به شهروندان است.
