۱۰ هزار نهال به جای درختان خشک در بجنورد کاشته شد

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا تاکنون، با قطع ۱۴۰ اصل درخت در بجنورد در کمیسیون ماده ۷ موافقت شده است.

وی افزود: از مجموع درختان قطع‌شده، ۱۱۱ اصل مربوط به کاج‌های خشک و خطرساز بوده و ۲۹ اصل دیگر از سایر گونه‌ها بوده‌اند. نوروزی تأکید کرد: از این تعداد که در این فهرست آمده است هیچ درخت چناری وجود نداشته است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد ادامه داد: به‌منظور جبران فضای سبز حذف‌شده، بیش از ۱۰ هزار اصل نهال در پارک‌ها، بلوارها و میادین سطح شهر کاشته شده است.