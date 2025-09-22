  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

۱۰ هزار نهال به جای درختان خشک در بجنورد کاشته شد

۱۰ هزار نهال به جای درختان خشک در بجنورد کاشته شد

بجنورد- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: ۱۰ هزار نهال جایگزین در راستای پیشگیری از خطر آفرینی درختان خشک کاشته شد.

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا تاکنون، با قطع ۱۴۰ اصل درخت در بجنورد در کمیسیون ماده ۷ موافقت شده است.

وی افزود: از مجموع درختان قطع‌شده، ۱۱۱ اصل مربوط به کاج‌های خشک و خطرساز بوده و ۲۹ اصل دیگر از سایر گونه‌ها بوده‌اند. نوروزی تأکید کرد: از این تعداد که در این فهرست آمده است هیچ درخت چناری وجود نداشته است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد ادامه داد: به‌منظور جبران فضای سبز حذف‌شده، بیش از ۱۰ هزار اصل نهال در پارک‌ها، بلوارها و میادین سطح شهر کاشته شده است.

کد خبر 6597401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها