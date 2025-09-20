انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان لازمه استمرار انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر حسینی عصر شنبهعصر شنبه در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، پیشکسوتان جهاد و مقاومت و خانواده‌های معظم شهدا با آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در استان، اظهار داشت: انقلاب اسلامی پس از ۴۷ سال همچنان با هجمه‌ها و تحریم‌های فراوان مواجه است و این چالش‌ها ادامه همان ستیز تاریخی با حقیقت و فرهنگ شیعه است.

وی با اشاره به فرهنگ مقاومت شیعه گفت: عاشورا پایان راه شیعه نبود، بلکه آغاز مسیر آن بود. زمانی که حضرت زینب (س) در کاخ یزید از آنچه دیده بود پرسیده شد، پاسخ دادند که چیزی جز زیبایی ندیده‌اند؛ این همان فرهنگ مقاومت است که حتی در سخت‌ترین شرایط باقی می‌ماند.

حسینی‌جو با بیان اینکه حفظ و ترویج فرهنگ دفاع مقدس امروز دشوارتر از دوران جنگ است، افزود: انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جوان نیازمند تغییر شیوه‌ها و برنامه‌ریزی‌های نوین است، زیرا برخی روش‌هایی که ۲۰ سال پیش مؤثر بودند، امروز کارایی لازم را ندارند.

معاون سیاسی استانداری مازندران خاطره‌ای از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره عملیات کربلای ۵ و کانال ماهی را بازگو کرد و گفت: سختی‌های جنگ تمام شد، اما انقلاب، جمهوری اسلامی و ولایت همچنان ادامه دارد و این مسئله مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی همچنین تأکید کرد: با دستور استاندار، برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سطح استان و شهرستان‌ها برنامه‌ریزی شده و یکی از محورهای اصلی آن، انتقال فرهنگ دفاع مقدس به مدارس و دانشگاه‌هاست.

حسینی‌جو در پایان خاطرنشان کرد: احیای فرهنگ ناب تشیع در مازندران وظیفه همه است و برای زنده نگه داشتن این فرهنگ، تلاش باید با دلی عاشق و خالص صورت گیرد، نه صرفاً کار اداری و جلسات رسمی.

