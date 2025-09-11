آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور فسا-جهرم به طول ۲۵ کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی احداث باند دوم محور فسا – جهرم به طول ٢٥کیلومتر با برآورد اولیه ۷۵۰ میلیارد تومان عصر پنج شنبه با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، سید عبداله ارجائی معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مدیران ملی و استانی با هدف ارتقای ظرفیت ترافیکی، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات محور پرحادثه فسا – جهرم اجرا میشود.
عبدالله ارجاعی شیرازی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، پر مراسم آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور فسا -جهرم گفت: کشور ما از ظرفیت مهندسان متخصص و توانمند برخوردار است و به همین دلیل انتظار میرود کیفیت اجرای پروژهها در سطح بالایی باشد. با توجه به اهمیت این محور و نقش آن در کاهش تصادفات و تلفات جادهای، انتظار داریم عملیات اجرایی پروژه در مدت زمان کوتاهتری به سرانجام برسد تا مردم هرچه سریعتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل پروژههای نیمهتمام متمرکز است و پروژه جدیدی آغاز نمیشود، اما به دلیل اهمیت ویژه محور فسا – جهرم اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: احداث پروژه زیرگذر «صحرارود» نیازمند همکاری مردم برای رفع معارضین میباشد.
محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس نیز در این مراسم گفت: محور فسا – جهرم به صورت دو باند رفت و دو باند برگشت احداث خواهد شد. در طول مسیر یک پل بزرگ با ده دهانه ۸ متری و همچنین زیرگذر صحرا رود احداث میشود که علاوه بر تسهیل عبور و مرور، موجب کاهش نقاط حادثهخیز و ارتقای ایمنی این محور خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: این محور یکی از راههای مهم ارتباطی استان است و تکمیل پروژه علاوه بر کاهش ترافیک و زمان سفر، به کاهش حوادث جادهای و افزایش ایمنی در تردد کمک شایانی خواهد کرد.
