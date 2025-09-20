شکست اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان افزود: مقامات رژیم صهیونیستی در ظاهر عملیات خود را موفق می‌دانند، اما در محافل تحلیلی اذعان دارند که به اهداف واقعی خود نرسیده‌اند. هدف اصلی آنها ایجاد اغتشاش اجتماعی و ناتوان‌سازی ایران در پاسخ موشکی بود که هر دو شکست خورد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توان موشکی ایران پس از این جنگ نه تنها ترمیم، بلکه جهش قابل‌توجهی داشته است، اظهار کرد: شهرهای موشکی به مزارع موشکی تبدیل شده‌اند و آزمایش‌های اخیر نشان‌دهنده ارتقای چشمگیر توان دفاعی کشور است.

طاهری در ادامه به موضوع مذاکرات اشاره کرد و افزود: از مذاکرات، نتیجه‌ای به معنای معامله حاصل نمی‌شود، اما بزرگ‌ترین آورده آن می‌تواند اقناع افکار عمومی باشد.

وی مذاکرات غربی‌ها با ایران را ابزاری برای اعمال فشار دانست و گفت: هدف اصلی طرف‌های غربی، گرفتن تدریجی ابزارهای قدرت ایران از جمله توانمندی‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای است. این روند در نهایت با اهداف بزرگ‌تری همچون فروپاشی و تغییر نظام پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که مذاکرات صرفاً برای مشروعیت‌بخشی به فشارها است؛ ابتدا تحریم می‌کنند و سپس پای میز مذاکره می‌آیند تا امتیاز بگیرند.

قطعنامه‌ها و سناریوی اسنپ‌بک

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران گفت: شش قطعنامه صادر شده علیه ایران همگی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بوده‌اند، اما هیچ‌کدام به ماده ۴۲ که مجوز حمله نظامی است نرسیده‌اند. امروز نیز احتمال صدور چنین قطعنامه‌ای تقریباً صفر است، زیرا هماهنگی گذشته میان اعضای دائم شورای امنیت وجود ندارد.

وی درباره احتمال اجرای مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) افزود: حتی اگر این مکانیزم فعال شود، اثر آن بیش از جنبه روانی نخواهد بود؛ زیرا بخش عمده تحریم‌ها از قبل برقرار است. در چنین شرایطی خروج ایران از پیمان NPT یکی از گزینه‌های جدی خواهد بود که موافقان زیادی در مجلس دارد.

ضرورت غیرقابل پیش‌بینی بودن ایران

طاهری تأکید کرد: جمهوری اسلامی نباید در سیاست‌های خود قابل پیش‌بینی باشد؛ پیش‌بینی‌پذیری قدرت بازدارندگی را کاهش می‌دهد. باید برای مدل‌های جدید تهدید آماده باشیم و اجازه ندهیم غافلگیری تکرار شود.

وی افزود: تحلیل دستگاه‌های امنیتی دشمن نشان می‌دهد که آنها به دنبال فروپاشی اجتماعی و تغییر نظام بودند اما نتیجه معکوس شد؛ انسجام و وحدت مردم پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافت.

مسائل اقتصادی و توسعه استان زنجان

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت توسعه استان زنجان در حوزه‌های مختلف، گفت: امسال تکلیف مالیاتی استان ۲۱ هزار میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۹۶ درصد آن تحقق یافته است.

طاهری با بیان اینکه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها بازگردد، افزود: این سهم برای پروژه‌های محلی زنجان در بودجه لحاظ شده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های آبی استان از جمله سد مشمپا و سد بعثت با مدل‌های نوین تأمین مالی در حال پیگیری است و می‌تواند آب مورد نیاز ۸۰ روستا را تأمین کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش، حدود ۱۰۰ مدرسه در شهر زنجان کمبود داری، گفت: ۹۰ درصد مدارس ابتدایی و متوسطه اول مختلط هستند که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی جدی در مدرسه‌سازی است.

طاهری همچنین به پیگیری پروژه‌های پتروشیمی، توسعه مسکن، عدالت آموزشی و حمایت از اقتصاد محلی اشاره کرد و افزود: اختصاص ارز برای خرید تجهیزات و رفع موانع گمرکی پروژه‌های پتروشیمی در دستور کار است.

وی ادامه داد: اختصاص ارز برای خرید تجهیزات و تسریع در اجرای پروژه‌ها در حال پیگیری است و با حل مسائل ارزی و گمرکی، پروژه‌ها می‌توانند به سرعت پیشرفت کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین اظهار داشت: کلیات طرح هوش مصنوعی تصویب شده و جزئیات آن در کمیسیون در حال بررسی است. هدف ما تحول جدی در این حوزه است.

وی از پیگیری تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس خبر داد و گفت: این کمیسیون برنامه‌هایی در زمینه دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه نرم‌افزارها و گوشی‌های هوشمند خواهد داشت.

طاهری همچنین به ارائه طرح‌های مهمی مانند قانون حفاظت از داده‌های شخصی و اصلاح قانون معادن اشاره کرد و افزود: هدف از این طرح‌ها افزایش اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌های داخلی و جلوگیری از هدررفت منابع معدنی کشور است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، وحدت و پرهیز از تفرقه است. حتی اگر نظرات متفاوت باشد، حرکت جمعی می‌تواند دستاوردآفرین باشد. در عین حال، جمهوری اسلامی باید غیرقابل پیش‌بینی بماند تا بازدارندگی خود را حفظ کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها و اصناف به صورت قانونی توزیع می‌شود و سهم استان نیز طبق قوانین مشخص شده است. بخش زیادی از مالیات ارزش افزوده مربوط به مصرف‌کننده است و توزیع آن کشوری است.