به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب در چارچوب اجرای طرحهای نظارتی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی، تیم بازرسی استاندارد به صورت شبانه از چند شهربازی و مجموعه تفریحی با هدف بررسی ایمنی وسایل بازی و میزان رعایت استانداردهای فنی و حفاظتی بازدید کردند.
بذری مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی در این زمینه به خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برنامه عملیاتی نظارت بر شهربازیها به طور کامل (۱۰۰ درصدی) تحقق یافته است.
وی بیان کرد: در جریان این بازرسیها، سه شهربازی به دلیل بیتوجهی به استانداردها و خطرآفرین بودن تجهیزات پلمب شدند. همچنین ۱۵ دستگاه و وسیله بازی به علت نواقص ایمنی و تهدید جان استفادهکنندگان پلمب شده است.
بذری تأکید کرد که ایمنی شهروندان بهویژه کودکان و نوجوانان در استفاده از وسایل تفریحی اولویت اصلی سازمان استاندارد است و هیچگونه چشمپوشی در برابر تخلفات وجود نخواهد داشت.
مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی بیان کرد: در همین راستا، دادگاه، شهرداری خاطی این موضوع را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است که این رأی به دلیل تخلفات مرتبط با عدم رعایت الزامات ایمنی در شهربازیها صادر شد.
مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: علاوه بر آن، پرونده شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان، نیز به دلیل مشابه در خصوص کوتاهی در انجام وظایف نظارتی و فراهم نکردن شرایط ایمن برای استفادهکنندگان، در حال حاضر در مراجع قضائی در دست بررسی قرار دارد.
بذری اعلام کرد: بازدیدها به صورت شبانهروزی و دورهای ادامه خواهد داشت و چنانچه مجموعهای از مقررات تخطی کند، با اقدام قانونی و قضائی روبهرو خواهد شد و همچنین از شهرداریها و مالکان شهربازیها خواسته شده است پیش از آغاز فصل جدید فعالیت، نسبت به رفع نواقص فنی و دریافت گواهیهای استاندارد اقدام کنند.
وی افزود: طی سالهای اخیر و با افزایش استقبال خانوادهها از شهربازیها و مراکز تفریحی، حساسیت نسبت به رعایت ضوابط ایمنی بیشتر شده است. بر همین اساس، برنامه عملیاتی نظارت بر شهربازیها به عنوان یک طرح مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
