آسمانی صاف و گرمای محسوس در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز یکشنبه، آسمان استان یزد در اکثر مناطق صاف و آفتابی خواهد بود. وزش باد ملایم تا متوسط از سمت شرق تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز دور از انتظار نیست. دمای فعلی شهر یزد در ساعت ۷ صبح برابر با ٢۵ درجه سانتی‌گراد است و پیش‌بینی می‌شود در گرم‌ترین ساعت روز به ٣۶ درجه برسد. حداقل دمای شبانه نیز ٢١ درجه خواهد بود.

بر همین اساس در مناطق شمال استان آسمانی صاف با حداقل دمای ٢۴ و حداکثر ٣۶ درجه، وزش باد خفیف و گرمای روزانه محسوس و در مناطق جنوب استان حداقل دما ۲۴ و حداکثر ٣٨ درجه، آسمان صاف و تابش مستقیم خورشید در ساعات ظهر و در مناطق شرق استان (بافق) گرم‌ترین منطقه با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر ۴۱ درجه، آسمان کاملاً صاف و بدون ابر خواهد بود.

برای مناطق غرب استان (تفت) خنک‌ترین ناحیه با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر ٣۴ درجه سانتی‌گراد، شرایط جوی پایدار و مطبوع و برای مرکز استان (شهر یزد) حداقل دمای شبانه ٢١ و حداکثر ٣۶ درجه، آفتابی و گرم با وزش باد ملایم در ساعات عصر پیش‌بینی می‌شود.