به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن جوانه‌ها، جشن آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه هفتم صبح امروز در مدارس کشور برگزار شد.

سید مصطفی آذر کیش معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این برنامه با بیان اینکه امسال مهر متفاوتی را خواهیم داشت؛ گفت: امیدواریم که امسال بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که دانش آموزان دوران هویت یابی را به خوبی داشته باشند.

آذرکیش با بیان اینکه دانش آموزان قدر این روزهای مدرسه در مقطع متوسطه را بدانند؛ گفت: این دوران دوران هویت یابی است و دانش آموزان با مهارت آموزی می‌توانند از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنند.

آذرکیش خاطرنشان کرد: ۱۲۷ هزار مدرسه متوسطه اول با ۱۲۵ هزار معلم میزبان بیش از یک میلیون و سیصد هزار دانش آموز هستند.

در این مراسم همچنین پارسا مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران هم حضور داشت و در سخنانی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: تلاش می‌کنیم تا مصرف انرژی در مدارس با صرفه‌جویی همراه شده و از اسراف جلوگیری شود.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی گفت: وظیفه ما تقویت هویت ملی و دینی در میان نوجوانان است؛ بر همین اساس اقدام به توزیع گسترده پرچم و نقشه کشور در مدارس مختلف شهر نمودیم.