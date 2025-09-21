  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۲

آغاز جشن جوانه‌ها با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز پایه هفتم

آغاز جشن جوانه‌ها با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز پایه هفتم

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز در مقطع متوسطه اول در ۱۲۶ هزار مدرسه تحصیل خود را ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن جوانه‌ها، جشن آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه هفتم صبح امروز در مدارس کشور برگزار شد.

سید مصطفی آذر کیش معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این برنامه با بیان اینکه امسال مهر متفاوتی را خواهیم داشت؛ گفت: امیدواریم که امسال بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که دانش آموزان دوران هویت یابی را به خوبی داشته باشند.

آذرکیش با بیان اینکه دانش آموزان قدر این روزهای مدرسه در مقطع متوسطه را بدانند؛ گفت: این دوران دوران هویت یابی است و دانش آموزان با مهارت آموزی می‌توانند از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنند.

آذرکیش خاطرنشان کرد: ۱۲۷ هزار مدرسه متوسطه اول با ۱۲۵ هزار معلم میزبان بیش از یک میلیون و سیصد هزار دانش آموز هستند.

در این مراسم همچنین پارسا مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران هم حضور داشت و در سخنانی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: تلاش می‌کنیم تا مصرف انرژی در مدارس با صرفه‌جویی همراه شده و از اسراف جلوگیری شود.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی گفت: وظیفه ما تقویت هویت ملی و دینی در میان نوجوانان است؛ بر همین اساس اقدام به توزیع گسترده پرچم و نقشه کشور در مدارس مختلف شهر نمودیم.

کد خبر 6596116
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها