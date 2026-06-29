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۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

شایعه جمع‌آوری بازار روز دهدشت تکذیب شد؛اولویت شورا امنیت و معیشت کسبه

شایعه جمع‌آوری بازار روز دهدشت تکذیب شد؛اولویت شورا امنیت و معیشت کسبه

دهدشت- رئیس شورای شهر دهدشت گفت: هیچ تصمیم جدیدی برای تعطیلی بازار وجود ندارد و هرگونه ساماندهی با حفظ امنیت و معیشت کسبه و در تعامل با اصناف انجام می شود.

جلال داورپناه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به انتشار اخباری در فضای مجازی درباره جمع‌آوری بازار روز دهدشت و، نگرانی‌های میان کسبه و بازاریان اشاره کرد و افزود: این موضوع تکذیب می شود و تاکنون هیچ تصمیم جدیدی برای تعطیلی یا تخلیه این بازار اتخاذ نشده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ دستورالعمل یا مصوبه جدیدی از سوی شورای تأمین شهرستان یا دیگر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر جمع‌آوری فوری بازار روز صادر نشده و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

رئیس شورای شهر دهدشت با بیان اینکه موضوع ساماندهی و انتقال بازار از سال‌های گذشته مطرح بوده است، افزود: هدف اصلی این طرح، تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و کسبه است، زیرا ساختار فعلی بازار به دلیل استفاده از سازه‌های موقت و سیم‌کشی‌های غیراستاندارد، در معرض خطر آتش‌سوزی و حوادث احتمالی قرار دارد.

وی ادامه داد: برنامه مدیریت شهری، انتقال کسبه به فضایی استاندارد، ایمن و مجهز، مشابه بازارچه امام رضا (ع)، است تا علاوه بر افزایش ایمنی، زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه فاضلاب، خدمات رفاهی و امکانات مناسب برای فعالیت اقتصادی آنان فراهم شود.

داورپناه با اشاره به موانع اجرای این طرح تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ شرکت بازآفرینی شهری ایران، طرح احیای اراضی مرکزی شهر و بازسازی بازار را در محدوده اراضی مجاور پاساژ دلباز و داروخانه دکتر فاضلی ارائه کرد، اما با صدور رأی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بخشی از این اراضی از اختیار شهرداری خارج شد.

وی افزود: با این وجود، پیگیری‌های حقوقی برای بازگرداندن این اراضی همچنان ادامه دارد تا زمینه اجرای طرح ساماندهی بازار فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر دهدشت در پایان تأکید کرد: هیچ‌گونه اقدام قهری یا بدون هماهنگی در دستور کار نیست و هرگونه تصمیم درباره ساماندهی یا جابه‌جایی بازار، تنها پس از برگزاری نشست با نمایندگان کسبه، اتاق اصناف و با هماهنگی شورای تأمین اتخاذ می شود تا ضمن حفظ حقوق شهروندان، کمترین آسیب به معیشت بازاریان وارد شود.

کد مطلب 6873844

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