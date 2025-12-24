گرانی مرغ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از سوءمدیریت تا مافیاهای بازار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-نسیم راوند: در حالی که این ایام، کشور شرایط اقتصادی خاصی را پشت سر می‌گذارد و نیاز است که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نقش پر رنگ تری در بازار داشته باشند اما منفعل عمل کردن برخی دستگاه‌ها باعث شده تا آنطور که باید و شاید مردم نتایج نظارت‌ها را در بازار احساس نکنند.

احتکار، چند قیمتی برخی کالاها، گران فروشی و فروش اقلام درجه سه به جای درجه دو، همه از مواردی است که این روزها در بازارهای کهگیلویه و بویراحمد باعث گلایه مردم و حتی ائمه جمعه شده است.

از طرفی افزایش قیمت مرغ به ۱۶۲ هزار تومان، فشار جدیدی را بر دوش خانواده‌های این استان وارد کرده است، مشکلات اقتصادی، ناتوانی در تأمین کالاهای اساسی، و افزایش روزافزون قیمت‌ها، شرایط سختی را برای ساکنان این منطقه به وجود آورده است.

مسئولان از تأثیرات تصمیمات کشوری و ناتوانی در نظارت بر بازار می‌گویند، در حالی که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و کمبود تولید نگرانی‌های جدی برای آینده بازار مرغ به‌ویژه در آستانه ماه رمضان و عید نوروز به‌وجود آورده است.

انتقاد امام جمعه یاسوج از احتکار کالا و گران فروشی

آیت الله حسینی امام جمعه یاسوج در خطبه‌های اخیر نماز جمعه این شهر با اشاره به شرایط خاص و مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی که دشمنان انقلاب اسلامی فشارهای مختلفی را بر کشور تحمیل کرده‌اند، سودجویی، گران‌فروشی و احتکار کالا از سوی برخی افراد، مصداق «خیانت به مردم» است و قوای نظارتی و مسئولان باید با قاطعیت کامل با این پدیده مقابله کنند.

تفاوت ۴۰ هزار تومانی میوه در گچساران

دادستان عمومی و انقلاب گچساران نیز در جلسه شورای اداری این شهرستان با انتقاد از وضعیت گرانی در بازار این شهرستان گفت: قیمت بسیاری از اقلام خصوصاً میوه در مقایسه با شهرستان باشت تفاوت ۴۰ هزارتومانی دارد.

حجت الاسلام محمد صدرا ادیبان با اشاره به اینکه هر دو شهرستان، میوه مورد نیاز خود را از شهرستان کازرون تأمین می‌کنند، افزود: مگر تفاوت حمل و نقل بین باشت و گچساران چقدر است که میوه با این قیمت در شهرستان عرضه می‌شود.

بازرسی و نظارت از اصناف با خوش و بش گرانی را بیشتر می‌کند

وی با بیان اینکه اماکن نظارتی و اصناف بازار را رها کردند، بیان کرد: نظارت و بازدیدی که با خوش و بش همراه باشد باید هم گرانی هر روز بیشتر شود.

دادستان عمومی و انقلاب گچساران با بیان اینکه نظارت زمانی اثرگذار است که بازدارندگی برای مغازه دار ایجاد شود، ادامه داد: پلمب واحدهای متخلف به‌صورت واقعی انجام شود و پیام آن در سطح شهر دیده شود.

در حالی که کمتر از دو ماه دیگر تا ورود به ماه مبارک رمضان و عید نوروز داریم اما وضعیت بازار به گونه‌ای در حال حرکت است که قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کنند.

قیمت‌ها لحظه‌ای در حال تغییر هستند

قاسم حسینی یکی از شهروندان یاسوجی می‌گوید: مگر دستورالعمل خاصی برای نظارت بر قیمت‌ها وجود ندارد که روزانه در حال تغییر هستند.

وی می‌افزاید: فروش مرغ در اغلب مرغ فروشی‌ها قیمت متفاوتی دارد، هر فرد کالای خود را به قیمت دلخواه می‌فروشد.

حمیده توانا دیگر شهروند یاسوجی با بیان اینکه برنج در شهر به سختی یافت می‌شود، گفت: به چندین فروشگاه زنجیره‌ای برای خرید برنج مراجعه کردم تا توانستم یک کیسه پیدا کنم.

وی می‌افزاید: اکثر فروشگاه‌ها برنج‌های دانه بلند را احتکار می‌کنند و بعد از افزایش قیمت در بازار به فروش می‌رسانند.

نقش مصوبات کشوری و بی‌نظمی در بازار

از طرفی مسئولان جهاد کشاورزی استان، افزایش قیمت مرغ را تحت تأثیر مصوبات کشوری می‌دانند، به گفته رضا فرازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، تغییرات قیمت در استان‌های همجوار نظیر فارس، تأثیر مستقیم بر بازار کهگیلویه و بویراحمد داشته و تولیدکنندگان محلی به‌راحتی اعلام می‌کنند که در صورت افزایش قیمت مرغ در استان‌های دیگر، مرغ از بازار استان خارج خواهد شد. این امر موجب نگرانی مسئولان استانی شده است.

معاون اقتصادی استانداری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ناتوانی جهاد کشاورزی استان در کنترل بازار، از افزایش قیمت مرغ به‌عنوان نتیجه بی‌توجهی به نظارت‌های دقیق انتقاد کرد و گفت: هر تغییر قیمت در استان‌های همجوار به‌ویژه فارس، به سرعت در استان ما تأثیر می‌گذارد و تمام شهرستان‌ها تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.

افزایش نگران‌کننده قیمت مرغ و کمبود تولید

سید احسان عسکری با اشاره به اینکه در کنار این مشکلات، کمبود تولید مرغ نیز به‌طور جدی به معضل تبدیل شده است، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، جوجه‌ریزی در استان ۱۵ درصد کمتر از نیاز واقعی است و تنها ۸۵ درصد نیاز مرغ استان تأمین می‌شود. این وضعیت موجب ایجاد کمبود در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: قیمت مرغ در استان کهگیلویه و بویراحمد از ۱۶۰ هزار تومان فراتر رفته و این ناعادلانه است.

سعیده جریده اصل با اشاره به اینکه مافیا های مرغ، نقش مهمی در این افزایش قیمت‌ها دارند، می‌افزاید: جهاد کشاورزی استان نظارت‌های کافی و عزم جدی برای مقابله با مافیای بازار ندارد.

هشدار درباره آینده بازار و افزایش قیمت‌ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر با هشدار در مورد احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک، به نقش ستاد تنظیم بازار در کنترل قیمت‌ها تأکید کرد.

حمزه لقمانی افزود: اگر بازار مرغ کنترل نشود، در آستانه ماه رمضان و عید نوروز، ممکن است شاهد افزایش قیمت‌هایی بی‌سابقه تا مرز ۲۵۰ هزار تومان باشیم.

وی همچنین بر لزوم تعیین قیمت پایه برای مرغ زنده به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: اگر قیمت پایه مشخص نباشد، دلال‌ها از خلأهای موجود بهره‌برداری می‌کنند و بازار به شدت دچار بی‌نظمی می‌شود.

با ادامه روند کنونی، مردم کهگیلویه و بویراحمد با چالش‌های جدی در تأمین مواد غذایی مواجه خواهند شد و افزایش قیمت‌ها در آینده ممکن است شرایط را خاص تر کند که برای برون رفت از این شرایط نیاز به اقدامات سریع و مؤثر از سوی مسئولان و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در بازار مرغ و سایر اقلام دیگر بیش از پیش احساس می‌شود.