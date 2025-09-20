صدور هشدار نارنجی؛ بارش شدید باران و وقوع سیل در ۷ استان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما، احتمال تگرگ، احتمال گردوخاک در نواحی مستعد و احتمال بارش برف در ارتفاعات را برای روزهای آینده پیش‌بینی کرد.

بر اساس این هشدار، امروز (شنبه، ۲۹ شهریور) این مخاطرات جوی در گلستان، نیمه شرقی مازندران، شمال استان‌های گیلان و اردبیل و غرب خراسان شمالی، فردا (یک‌شنبه، ۳۰ شهریور) در گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی و روز دوشنبه (۳۱ شهریور) در گیلان، مازندران، اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی هشدار داد که بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، مه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال رانش کوه و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت از جمله اثرات این مخاطره خواهد بود.

این سازمان ضمن توصیه به شهروندان، از خودداری از برپایی چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در جابجایی عشایر کوچ‌رو، فعالیت‌های گردشگری و کوه‌نوردی، احتیاط در سفرهای بین شهری، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها خبر داد و خواستار آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان شد.