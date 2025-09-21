  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

ادارات گناوه در برپایی نمایشگاه کارآفرینی بانوان همکاری کنند

گناوه- معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: ادارات و نهادهای این شهرستان در برگزاری هرچه شایسته نمایشگاه کارآفرینی بانوان همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه کارآفرینی بانوان این شهرستان اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای معرفی توانمندی‌های بانوان کارآفرین شهرستان است و باید با متولیان برگزاری آن نهایت همکاری انجام شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: این نمایشگاه براساس سیاست‌های دولت چهاردهم و نام گذاری سال به عنوان سرمایه گذاری برای تولید، با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، معرفی توانمندی‌ها و محصولات و کسب درآمد بانوان بخصوص سرپرست خانوار باید برنامه ریزی شود.

سراجی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه کشور نیروی انسانی آن است که نیمی از این ظرفیت را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: بانوان نقش مؤثر و سازنده‌ای در جامعه ایفا می‌کنند و با حمایتی هرچند کوچک از آنها قدمی بزرگ در جهت رشد و شکوفایی و پیشرفت همه جانبه ی شهرستان برداشته‌ایم.

وی ادامه داد: بانوان شهرستان وقتی فعال شوند، منطقه نیز از لحاظ فرهنگی و اجتماعی پیشرفت خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه زمان برگزاری این نمایشگاه را در آبان ماه مناسب دانست و گفت: در برپایی این نمایشگاه باید تمهیدات لازم از جمله مجوزات و هماهنگی لازم، مسایل ایمنی و امنیتی و بهداشتی مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه مکان پیش بینی شده نمایشگاه متعلق به شهرداری در خیابان ساحلی وضعیت مناسبی ندارد، در این جلسه مصوب می‌شود، تا در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و تعمیرات مورد نیاز آن مکان برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.

