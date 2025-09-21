  1. استانها
استاندار هرمزگان:

فولاد هرمزگان پرچم‌دار و پیشران حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است

فولاد هرمزگان پرچم‌دار و پیشران حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است

محمد آشوری ضمن قدردانی از فعالیت‌های گروه فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی گفت: فولاد هرمزگان پرچم‌دار و پیشران این حوزه در استان هرمزگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه فولاد مبارکه، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در دیدار با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور بر استراتژی توسعه دریامحور، استان هرمزگان به دلیل برخورداری از مزیت‌های بی‌بدیل همچون دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساخت‌های صادراتی، محور اصلی این راهبرد ملی است. با توجه به چالش‌های کم‌آبی در فلات مرکزی ایران، نگاه‌ها به درستی به سمت سواحل جنوب کشور معطوف شده و از گروه فولاد مبارکه انتظار داریم که با نگاهی جامع و ملی، به ساماندهی و تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان هرمزگان شتاب بخشیده و الگویی موفق از توسعه صنعتی پایدار را در این منطقه راهبردی پیاده‌سازی کنند.

وی در ادامه افزود: ضمن قدردانی از فعالیت‌های گروه فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، باید گفت که فولاد هرمزگان پرچم‌دار و پیشران این حوزه در استان هرمزگان است و حضور پررنگ و مؤثر گروه فولاد مبارکه در مدرسه‌سازی، پشتیبانی از ورزش استان و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی مانند طرح پساب فاضلاب بندرعباس، ستودنی است و نشان از نگاه حمایتی و عمیق شما به توسعه متوازن منطقه دارد.

