به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه فولاد مبارکه، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در دیدار با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور بر استراتژی توسعه دریامحور، استان هرمزگان به دلیل برخورداری از مزیت‌های بی‌بدیل همچون دسترسی به آب‌های آزاد و زیرساخت‌های صادراتی، محور اصلی این راهبرد ملی است. با توجه به چالش‌های کم‌آبی در فلات مرکزی ایران، نگاه‌ها به درستی به سمت سواحل جنوب کشور معطوف شده و از گروه فولاد مبارکه انتظار داریم که با نگاهی جامع و ملی، به ساماندهی و تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان هرمزگان شتاب بخشیده و الگویی موفق از توسعه صنعتی پایدار را در این منطقه راهبردی پیاده‌سازی کنند.

وی در ادامه افزود: ضمن قدردانی از فعالیت‌های گروه فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، باید گفت که فولاد هرمزگان پرچم‌دار و پیشران این حوزه در استان هرمزگان است و حضور پررنگ و مؤثر گروه فولاد مبارکه در مدرسه‌سازی، پشتیبانی از ورزش استان و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی مانند طرح پساب فاضلاب بندرعباس، ستودنی است و نشان از نگاه حمایتی و عمیق شما به توسعه متوازن منطقه دارد.