۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

غبارروبی حرم حضرت عبدالعظیم با حضور چهره های فرهنگی، هنری و سیاسی

آیین معنوی غبارروبی مضجع مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور جمعی از عاشقان اهل‌بیت (ع)، امروز در شهرری برگزار شد و فضای حرم رنگ و بوی خاصی از ارادت و معنویت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین غبارروبی مضجع مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ با حضور خادمان آستان مقدس، علما، زائران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در شهرری برگزار شد.

مهران رجبی مهمان آیین غبارروبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

این مراسم که با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، با ذکر صلوات، مناجات و مدیحه‌سرایی ادامه یافت. در ادامه، خادمان آستان مقدس با گلاب و گل‌های معطر، ضریح مطهر را شست‌وشو و غبارروبی کردند تا جلوه‌ای تازه از طهارت و احترام به این بارگاه ملکوتی رخ نماید.

مهران رجبی مهمان آیین غبارروبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

این آیین معنوی در حالی برگزار شد که فضای حرم آکنده از نورانیت، اشک شوق و زمزمه دعاهای زائران بود.

مهران رجبی مهمان آیین غبارروبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

همچنین مهران رجبی، هنرمند شناخته‌شده سینما و تلویزیون کشور نیز در جمع زائران و خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حضور یافت. وی با شرکت در مراسم غبارروبی، این حضور را افتخاری معنوی دانست و با ابراز ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت، فضای صمیمانه‌ای را در میان حاضران رقم زد.

مهران رجبی مهمان آیین غبارروبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام، از نوادگان امام حسن مجتبی علیه‌السلام، یکی از چهره‌های برجسته علوی و راویان حدیث است که حرم ایشان یکی از مهم‌ترین اماکن زیارتی به شمار می‌آید.

فاطمه علی آبادی

