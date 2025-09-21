غبارروبی حرم حضرت عبدالعظیم با حضور چهره های فرهنگی، هنری و سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین غبارروبی مضجع مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام امروز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ با حضور خادمان آستان مقدس، علما، زائران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در شهرری برگزار شد.
این مراسم که با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، با ذکر صلوات، مناجات و مدیحهسرایی ادامه یافت. در ادامه، خادمان آستان مقدس با گلاب و گلهای معطر، ضریح مطهر را شستوشو و غبارروبی کردند تا جلوهای تازه از طهارت و احترام به این بارگاه ملکوتی رخ نماید.
این آیین معنوی در حالی برگزار شد که فضای حرم آکنده از نورانیت، اشک شوق و زمزمه دعاهای زائران بود.
همچنین مهران رجبی، هنرمند شناختهشده سینما و تلویزیون کشور نیز در جمع زائران و خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حضور یافت. وی با شرکت در مراسم غبارروبی، این حضور را افتخاری معنوی دانست و با ابراز ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت، فضای صمیمانهای را در میان حاضران رقم زد.
حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام، از نوادگان امام حسن مجتبی علیهالسلام، یکی از چهرههای برجسته علوی و راویان حدیث است که حرم ایشان یکی از مهمترین اماکن زیارتی به شمار میآید.
نظر شما