«خودباوری» محصول دفاع مقدس؛ جنگ شناختی ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صدام با حمایت بیش از ۴۰ کشور غربی و شرقی به دنبال انقلاب اسلامی ایران، سودای فتح منابع نفتی کشورمان را در سر پروراند و در نهایت در شهریورماه ۵۹ به ایران حمله کرد تا به قول خودش با سرعت و دقت بالا، ایران را به زانو در بیاورد. آنچه صدام در این نبرد محاسبه نکرده بود، قدرت ایمان و باور مردم به توانمندی‌هایشان بود مردمی که با خون خودشان از کشور محافظت کرده و همچنین نیز می‌کنند.

صدام در حمله به ایران برخی از مسائل را محاسبه نکرده بود او فکر می‌کرد که ارتش ایران تضعیف شده اما آنچه باورش نمی‌شد، توان رزمی همان ارتش صعیف شده در کنار بسیج میلیونی مردم از کارگر و کشاورز تا مهندس و معلم و کارخانه دار بود که سبب شد ملت ایران سزاوارنه، هشت سال حملات دشمن را دفع کنند. آن هم در نبردی که حتی به اذعان خارجی‌ها، قدرت‌های بزرگ شرق و غرب در کنار صدام ایستادند تا بتوانند انقلاب اسلامی ایران را در نطفه خفه کنند اما نهال آن روز انقلاب اسلامی امروز به درختی تناور و تنومند تبدیل شده است.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که دوران دفاع مقدس هرچند دوران سختی به لحاظ شرایط کشور، اقتصاد، تعاملات بین‌المللی، تولید و… بود اما برکات و نعمات و درس‌های بزرگی هم برای کشورمان داشت که از جمله آنها می‌توان به تقویت خودباوری اشاره کرد همچنین از دیگر برکات دوران دفاع مقدس می‌توان به تربیت نسلی اشاره کرد که جوانان آن روز و اسطوره‌ها و ایثارگران نسل امروز مانند شهید سلیمانی، صیاد شیرازی، حاجی زاده و… هستند.

همزمان با هفته دفاع مقدس و مقارن با ایام برگزاری اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان نظر حجت الاسلام محمد بارانی، امام جمعه مهدیشهر را در خصوص دوران دفاع مقدس جویا می‌شویم. او معتقد است که ملت ایران با سلاح ایمان توانستند هشت سال در برابر ابرقدرت‌های دنیا بایستند.

درباره حال و هوای دوران دفاع مقدس بگویید

در دوران دفاع مقدس تمام ابر قدرت‌های شرق و غرب به صدام کمک می‌کردند و عوامل اطلاعاتی سیا و موساد و … پشتیبان صدام بودند اما در مقابل ملت ایران ابهت آنان را شکست داد و این کار ویژه مردم ما در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

حس برادری، اتحاد و وحدت و همبستگی در جامعه ایران دیگر رکن مهم از برکات دوران دفاع مقدس در کشورمان است، بیان کرد: از آن پیرزنی که حتی تخم مرغ‌های مرغ‌های حیاط خانه‌اش را به جبهه کمک می‌کرد تا کسانی که برای جبهه نان می‌پختند، تا دانش آموزانی که قلک‌هایشان می‌شکستند تا پولش را به جبهه بدهند، دست به دست هم دادند تا شاهد این اتحاد مثال زدنی و بزرگ باشیم.

دوران دفاع مقدس همچنین نشان داد که می‌توان در برابر همه قدرت‌ها و ابر قدرت‌ها ایستاد و مبارزه کرد آن هم با سلاح ایمان لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مبارزه مجدانه توأم با ایمان رمز پیروزی قطعی ما و ذلت دشمنان ما است.

و این از چه بر می‌آمد؟

کارساز بودن روحیه انقلابی گری؛ که البته دیگر موضوعی هم بود که می‌خواستم اشاره کنم. روحیه انقلابی گری مسئله مهمی بود که در دوران دفاع مقدس شاهد تبلور آن بودیم زیرا امام (ره) و مردم، اخلاص داشتند و هم امام (ره) و هم مردم برای رضای خدا کار می‌کردند و به دلیل همین اخلاص است که انسان به حال شهدا که اسوه‌های اخلاص هستند، غبطه می‌خورد ما صحنه‌های بسیاری در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که حتی رزمندگان ما برای عبور گردان از رودخانه یا از مکانی، پل‌های انسانی درست می‌کردند تا هم رزمان شأن بتوانند از روی دوش آنان عبور کنند و این تواضع و اخلاص ستودنی است.

اعتماد به نفس به عنوان راه رسیدن به آرمان‌ها به خصوص در نسل جوانان مان دیگر رکن و ویژگی مهم دوران دفاع مقدس است. همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند وعده خداوند در نهایت نصرت الهی و پیروزی است.

و البته همین موضوع سبب شد تا رزمندگان ما روی پای خودشان بایستند

یا این‌طور بگوییم ما کجا نمونه‌ای را شاهد هستیم که علیه یک کشور، یک دنیا بسیج شود و با انواع تهدید و تحریم و … باز هم نتوانند این کشور را از پای در بیاورند؟ همانطور که در دوران هشت سال دفاع مقدس شاهد آن بودیم که تمام دنیا علیه ما بسیج شده بود اما ملت ما دچار تزلزل نشد همچنین باید به خودکفایی و ایستادن روی پای خود، به عنوان دیگر مزیت و ویژگی بارز دفاع مقدس اشاره کرد.

جنگ تحمیلی سبب شد تا رزمندگان ما تلاش کنند تا روی پای خودشان بایستند. نمونه این موضوع شهید تهرانی مقدم بود که وقتی موشک‌های صدام را می‌دید، به این فکر افتاد که توان موشکی ایران اسلامی با تکیه بر توان و علم بومی و جوانان متدین و ولایتمدار توسعه پیدا کند و امروز شاهد هستیم که ایران اسلامی یکی از ابرقدرتها در این حوزه است و ما توانستیم در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل ویرانی و ترس را به اسرائیلی‌ها هدیه بدهیم که اقتدار امروز ماحصل همان تفکر خودکفایی آن دوران دفاع مقدس است.

از دیگر برکات دفاع مقدس بگویید

حفظ تمامیت ارضی کشور دیگر موضوعی است که در دوران دفاع مقدس رقم خورد و می‌توان آن را در زمره دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس دانست زیرا در این دوران خاک کشورمان غصب نشد. علیرغم اینکه در تمام ۲۰۰ سال گذشته هر کشوری که به ایران حمله کرد، بخشی از این کشور را جدا کرد.

ایران در دوران جنگ جهانی و دوران گذشته دوران ذلت باری را تجربه کرده بود اما در سال ۵۹ شاهد بودیم که چطور ملت ما جانانه به مدت هشت سال در برابر دشمن ایستادند و یک وجب از خاک کشورمان را به دشمنان ندادند. کافی است خاطرات اسدالله علم را بخوانیم که می‌گوید روزی با شاه دیدار کردم و او ناراحت بود و می‌گفت آمریکایی‌ها هواپیماهای اف ۴ ما را بدون اجازه به جنگ ویتنام برده‌اند و من خبر نداشته‌ام و این جملات شاه نشان دهنده ذلتی است که ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی داشتیم.

اما در کنار همه اینها فتح الفتوح انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس رخ داد و آن تربیت نسل جوان انقلابی بود که از دل همین جوانان دوران دفاع مقدس بود که سرداران سلیمانی، حاجی زاده، همدانی، کاظمی، صیاد شیرازی و … بیرون آمدند و توانستند دهه‌ها بعد از جنگ کشورمان را کمک کنند. این نسل از جوانان آن روزگار و افراد سن و سال دار امروز نشان دادند که در تمام عمرشان پای اسلام، انقلاب و رهبری و کشور ایستاده‌اند و این نتیجه تربیت جبهه‌های دفاع مقدس است.

و درباره امروز، آن هم چهار دهه بعد از جنگ

جنگ سخت را در هشت سال دفاع مقدس، مبارزه با داعش، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی که بازهم ما در برابر تمام غربی‌ها ایستادیم، گذشته است و امروز دوران جنگ نرم است و لذا باید هوشیار بود. جنگ شناختی دشمن همچنین ادامه دار است.

غربی‌ها این تعبیر را دارند که سال‌ها روی مغز و ذهن جوان ایرانی کار کرده‌اند تا جوان ایرانی متمایل به غرب شود و در مدارس و دانشگاه‌ها و … کارهایی صورت دادند اماخود همین غربی‌ها هم اذعان دارند که جنگ ۱۲ روزه تمام اینها را خراب کرد زیرا جوان ایران دشمن و به خصوص آمریکا و اسرائیل را شناخت اما نباید کار به همین جا ختم شود زیرا این جنگ ادراکی و شناختی ادامه دارد

ما باید نسل جوان مان را با ارزش‌های دفاع مقدس آشنا کنیم و بتوانیم فرهنگ را به نسل جوان خودمان منتقل سازیم. همچنین این روزها شاهد برگزاری اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان هستیم که از این منظر، یک فرصت بسیار طلایی و خوب برای همین مقوله تبیین به ویژه نسبت به نسل جوان است. باید از ظرفیت ویژه ای که این دست اجلاسیه ها در اختیار ما قرار می‌دهند، بهره برد و به راحتی از کنار آن نگذشت.