عزت ملت ایران ثمره استقامت و وعده الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح یکشنبه در مراسم اکران مرحله اول مجموعه مستندهای مرزداران صادق، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، بر لزوم پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد و گفت: خداوند در طول تاریخ وعده نصرت و سربلندی را به کسانی داده که بر پیمان خود با او استوار بمانند و ملت ایران نمونه بارز تحقق این وعده الهی است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، شهدا را ستارگان همیشه درخشان تاریخ ایران خواند و افزود: این عزیزان با فداکاری و ایستادگی، عزت و افتخار ایران اسلامی را رقم زدند و همانند چراغی روشنگر مسیر آینده ملت ایران را نورانی کردند.

وی اظهار داشت: ملت ایران با تکیه بر رهبری‌های داهیانه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و شجاعت رزمندگان، در جنگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس دوازده‌روزه توانست اراده دشمنان را در هم بشکند و امروز نیز در برابر همه تهدیدات سربلند ایستاده است.

سردار ریحانی با بیان اینکه هر زمان ملت ایران بر مسیر ایمان و مقاومت پایدار مانده، نصرت الهی شامل حالش شده است، تصریح کرد: پیروزی‌های بزرگ ملت ایران حاصل اعتماد به وعده‌های خداوند، رهبری‌های حکیمانه و پشتیبانی مردم است و این دستاوردها باید برای نسل‌های آینده به‌عنوان الگو تبیین شود.

وی در ادامه خانواده‌های معظم شهدا را چشم و چراغ کشور دانست و تأکید کرد: احترام و تکریم خانواده‌های شهدا یک وظیفه الهی و ملی است و ملت ایران هیچگاه این جایگاه ارزشمند را فراموش نخواهد کرد.

ریحانی افزود: دیدار با این خانواده‌ها انسان را سرشار از عزت و ایمان می‌کند و استقامت آنان نشان می‌دهد که فرهنگ عاشورایی شهدا همچنان زنده و جاری است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) همچنین با اشاره به حوادث اخیر منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: امروز نیز هر سرزمین مظلوم، کربلای زمان است و ملت‌های آزاده با تأسی به راه شهدا می‌توانند بر قدرت‌های پوشالی غلبه کنند.

وی گفت: ملت ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی، با تکیه بر آرمان‌های انقلاب و خون شهدا مسیر عزت و استقلال را ادامه خواهد داد و دشمنان هرگز نخواهند توانست اراده این ملت را بشکنند.

سردار ریحانی در پایان با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران تولید مجموعه مستند «مرزداران صادق»، این اثر را گامی مؤثر برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و ابراز امیدواری کرد مراحل بعدی اکران این مجموعه با حضور گسترده مردم و خانواده‌های شهدا در سراسر استان برگزار شود.