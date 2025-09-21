به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دکتر حزام الاسد از رهبران ارشد جنبش انصارالله یمن، تهدید «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای ترور عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله و اشغال صنعا را به سخره گرفت.
حزام الاسد در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که رژیم صهیونیستی امروز در وضعیت ناتوانی و شکست قرار دارد.
وی افزود: یمن همچنان به حملات خود در عمق خاک فلسطین اشغالی ادامه میدهد، مانع از دریانوردی کشتیهای دشمن صهیونیستی در دریای سرخ میشود و همچنان از مقاومت در نوار غزه حمایت میکند.
این عضو انصارالله در پاسخ به تهدید رژیم صهیونیستی برای ترور سید عبدالملک الحوثی و این ادعا که به زودی پرچم این رژیم در صنعا برافراشته خواهد شد، گفت که دست صهیونیستها به یمن نمیرسد، اما یافا، حیفا، عکا، ایلات، بئرالسبع و سایر اراضی اشغالی فلسطین به نیروهای مسلح یمنی نزدیکتر هستند و پرچم فلسطین و پرچمهای امت عربی و اسلامی در آنجا برافراشته خواهد شد.
وزیر جنگ رژیم اشغالگر روز جمعه در تهدیدی گستاخانه علیه رهبر جنبش انصارالله، او را تهدید به ترور کرده و مدعی شد «ما شعار مرگ بر اسرائیل و لعنت بر یهودیان که روی پرچم حوثیها نوشته شده را با پرچم اسرائیل جایگزین خواهیم کرد».
حزام الاسد در مورد پاسخ انصارالله به این تهدیدات اظهار داشت: پاسخ ما به تهدیدات مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی، پاسخی عملی خواهد بود که از طریق عملیاتهای مداوم در حمایت از غزه و پاسخ به تجاوزات صهیونیستها علیه یمن انجام میشود.
وی تاکید کرد: آنچه که در پیش است برای اشغالگران بدتر و تاریکتر خواهد بود و غافلگیریهای ما بزرگ، قدرتمند و ویرانگر است.
محمد المقالح، عضو سابق کمیته انقلابی انصارالله هم به نوبه خود گفت که تهدیدات وزیر جنگ رژیم اشغالگر برای اشغال صنعا یک اقدام تحریک آمیز آشکار علیه یمنیها بوده و در میدان به این تهدیدات پاسخ داده میشود؛ حتی اگر این تهدیدها غیر واقعی و غیر ممکن باشند و هدف آنها صرفاً ارعاب و ترساندن باشد.
وی اظهار داشت: تهدید به ترور رهبر جنبش انصارالله هرگز ما را نمیترساند و در نهایت، زندگی و مرگ در دست خداست نه صهیونیستها. اما این تهدیدها فقط ما را بر آن میدارد که محتاطتر و هوشیارتر باشیم.
این مسئول سابق انصارالله تاکید کرد: دشمن باید بداند زمانی که عبدالملک الحوثی، مقابله با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد به خوبی میدانست که هزینه آن بالا خواهد بود و بنابراین خودش را از نظر روانی و مادی آماده کرد و با آگاهی کامل، شجاعت، اراده و مسئولیت بالا تصمیم گرفت که صرف نظر از هرگونه فداکاری، مقابل دشمن بایستد.
سرتیپ عابد محمد الثور، معاون رئیس اداره ارشاد اخلاقی در وزارت دفاع یمن هم به نوبه خود گفت که تهدیدات رژیم صهیونیستی و سران این رژیم هیچ تأثیری بر ما ندارد. اقدامات و تدابیر امنیتی موجود در صنعا بسیار گسترده بوده و رژیم صهیونیستی نتوانسته به هیچیک از فرماندهان نظامی یمن دسترسی پیدا کند؛ چه برسد به سید عبدالملک الحوثی.
وی افزود: سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی با همه ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و هستههای جاسوسی که اطلاعات زیادی به دشمن میدادند دستگیر شدهاند. امروز صهیونیستها و آمریکاییها چشمانشان را در یمن از دست دادهاند و دیگر چشمی برای ارائه اطلاعات جاسوسی به آنها وجود ندارد.
این مسئول نظامی یمن تاکید کرد: این تهدیدات دشمن صهیونیستی بعد از آن صورت میگیرد که نیروهای مسلح یمن حملات موشکی و پهپادی سنگینی علیه این رژیم انجام دادند؛ همانند حمله پهپادی که اخیراً به یک هتل در داخل ایلات انجام شد. فاصله جغرافیایی میان فلسطین اشغالی و یمن از ۲۰۰۰ کیلومتر فراتر میرود و همین، کار را برای صهیونیستها بسیار دشوار میکند.
وی در ادامه گفت: تدابیر امنیتی برای محافظت از سید عبدالملک الحوثی بسیار دقیق و شدید بوده و هیچکس نمیتواند به ایشان برسد. نیروهای مسلح یمن با همه قدرت و کارایی و با جدیت تمام تلاش میکنند تا به اهداف حساس در عمق خاک فلسطین اشغالی برسند. علاوه بر آن، ما سلاحهای جدیدی داریم که شکاف قابل توجهی در صفوف دشمن ایجاد کرده و آن را در معرض خطر قرار داده است؛ به ویژه اینکه همه دیدند سامانههای پدافندی صهیونیستها قادر به رهگیری پهپادها و موشکهای یمنی نبودهاند.
مسئول نظامی مذکور یمن تصریح کرد: ما انواع جدیدی از پهپادهای تهاجمی و انتحاری و موشکهای جدیدی برای تقابل با دشمن صهیونیستی داریم که هنوز آنها را فاش نکردهایم و آنها با موشک مافوق صوت فلسطین ۲ و نیز موشک پیشرفتهای که کلاهکهای چندگانه حمل میکند، متفاوت هستند.
وی در پایان گفت: این سلاحهای جدید، دشمن را به حالت ناتوانی کامل خواهد رساند؛ به ویژه از آنجایی که نیروهای مسلح یمن موفق به اعمال محاصره دریایی جامع و محاصره هوایی علیه رژیم صهیونیستی شدهاند.
نظر شما