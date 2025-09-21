نجات جان ۴ هموطن با استفاده از جدیدترین پادزهر موسسه رازی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، علی اسحاقی، رئیس موسسه رازی، با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌های تلخ از جان‌باختن تعدادی از هموطنان بر اثر گزش «سیه‌مار» در استان سیستان و بلوچستان، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با اعزام کارشناسان و تلاش شبانه‌روزی و مستمر محققان و دانشمندان خود پس از طی فرایندهای پیچیده و دقیق علمی و فنی، پادزهر اختصاصی علیه این گونه خطرناک را تولید و به ظرفیت پادزهرهای قبلی اضافه کرد و موفق به طراحی و تولید پادزهر هفت‌گانه (هپتاوالان) شد.

وی افزود: طی روزهای گذشته، براساس اعلام بیمارستان حاتم ایرانشهر، چهار نفر از مردم مناطق آشار، پیر و گروک در استان سیستان و بلوچستان، که مورد گزش سیه مار قرار گرفته بودند، طی مراجعه به این مرکز درمانی با تزریق پادزهر هفت‌گانه موسسه رازی (هپتاوالان) از مرگ حتمی نجات یافتند.

اسحاقی تصریح کرد: متاسفانه در گذشته تمام مصدومین ناشی از گزش سیه مار، جان خود را از دست می دادند و این نخستین مورد ثبت‌شده از درمان موفق گزش سیه‌مار در کشور است.

رئیس موسسه رازی، درباره ساخت این پادزهر توضیح داد: ساخت پادزهر هفت‌گانه علیه گزش سمی ترین مارهای ایران ازجمله سیه‌مار، نتیجه‌ تلاش بی وقفه همکاران ما در بخش جانوران سمی موسسه رازی و گامی بزرگ در مسیر ارتقای امنیت و سلامت جامعه است که توانستند در بازه‌ای کوتاه پادزهر اختصاصی این مار را با اثربخشی بالا و صد درصدی تولید کنند.

وی افزود: این پادزهر از طریق موسسه رازی به وزارت بهداشت تحویل و در اختیار مراکز درمانی استان قرار گرفته است تا از جان هموطنان در برابر این تهدید مرگ آفرین، محافظت شود.

رئیس موسسه رازی تاکید کرد: تحقیقات ما در بخش جانوران سمی موسسه رازی همواره در حال انجام است و مطالعات گسترده‌ای در زمینه مارگزیدگی و عقرب‌ زدگی در دست انجام داریم.

گفتنی است ایران با ثبت تقریبی ۸۰ هزار گزش در سال، دومین کشور در سطح جهان است که ۱۲ هزار مورد از آن خطرآفرین است و درصورت فقدان پادزهرهای موسسه رازی، تعداد تلفات ناشی از آن میتواند موجب مرگ یا آسیبهای جبران ناپذیر به تعداد زیادی از هموطنان گردد اما با استفاده از پادزهرهای با کیفیت موسسه رازی، میزان مرگ و میر ناشی از گزش جانوران سمی، به سالانه کمتر از ۱۰ نفر در سال رسیده که حتی این مقدار نیز ناشی از تاخیر در اعزام مصدومین و عدم دریافت بموقع پادزهرهای رازی است.