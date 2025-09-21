به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ابراهیم بیدل صبح یکشنبه در نشست خبری هفته دفاع مقدس در تربت جام با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، بر لزوم فضاسازی شهری، ادارات و مساجد و همچنین مشارکت فعال بسیجیان در برنامه‌های این هفته تأکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت‌جام با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدا، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس، امنیت، سلامت و اقتدار، با استناد به آیات قرآن کریم گفت: ما باید در برابر دشمنان خدا و دشمنان خودمان، همیشه آماده، مجهز و دارای توان نظامی و تجهیزات کافی باشیم.

وی با تبیین تفاوت میان «جنگ» و «دفاع»، دفاع مقدس را یک جنگ مسلحانه مشروع و منطبق با ارزش‌های اسلامی دانست و اظهارکرد: جنگی که رژیم بعثی عراق و آمریکا علیه ایران به راه انداختند، جنگی نامشروع و غیرمنطقی بود که منجر به تخریب و کشتار بسیاری شد، اما دفاع ما، دفاعی مقدس بود که برای حفظ تمامیت ارضی، ناموس و نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت.

بیدل با اشاره به دستاوردهای داخلی و بین‌المللی دفاع‌مقدس، افزایش توان نظامی کشور، غلبه بر دشمنان داخلی و خارجی و تشکیل نیروهای مسلح مقتدر را از جمله این دستاوردها برشمرد و افزود: ما این درس‌ها را از هشت سال دفاع مقدس گرفتیم و باید ناقل این پیام باشیم که مقاومت، رمز پیروزی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تربت‌جام از مسئولان و بسیجیان خواست با فضاسازی مناسب، نصب پرچم و پلاکارد، و سنگرسازی نمادین در ادارات، به استقبال هفته دفاع مقدس بروند.

وی همچنین بر حضور بسیجیان با لباس بسیجی در جلسات تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی منسجم، بتوانیم قدردان زحمات همه شهدا و ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس باشیم.