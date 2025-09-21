  1. استانها
گرد و خاک و احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از عبور موج ضعیف جوی، کاهش دید در مناطق غربی استان به‌دلیل گرد و خاک عراقی، و وزش بادهای شدید همراه با غبار محلی تا پایان هفته خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده عبور موج ضعیفی تا اواخر روز دوشنبه است که موجب رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال وقوع رگبارهای نقطه‌ای و پراکنده در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: تا پایان وقت امروز، به‌دلیل نفوذ گرد و خاک از کشور عراق، کاهش دید افقی در مناطق غربی، شمال‌غربی و جنوب‌غربی استان دور از انتظار نیست. همچنین تا پایان هفته، تغییرات محسوس دمایی پیش‌بینی نمی‌شود.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت باد در روزهای آینده گفت: تا اواخر روز چهارشنبه، وزش باد در مناطق غربی، جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی و بخش‌هایی از مرکز استان در ساعات بعدازظهر به‌صورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای و برخاستن غبار محلی خواهد بود.

وی همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد و افزود: در شبانه‌روز گذشته، هندیجان و امیدیه با دمای ۴۳.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۸.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. دمای اهواز نیز در این بازه زمانی بین ۲۸.۴ تا ۴۱.۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

