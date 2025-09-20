  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

کاهش دما و احتمال رگبارهای پراکنده در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش محسوس دما، رشد ابر و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، شاهد کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا ظهر روز دوشنبه، با توجه به ناپایداری‌های جوی، رشد ابر در اغلب نقاط استان رخ خواهد داد و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و پراکنده در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

سبزه‌زاری همچنین درباره وضعیت باد در استان گفت: تا پایان هفته، وزش باد در مناطق غربی، جنوب‌غربی، جنوب‌شرقی و بخش‌هایی از مرکز استان به‌صورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود که می‌تواند موجب خیزش گردوغبار محلی و موقتی در ساعات بعدازظهر شود.

به گفته وی، شمال خلیج فارس نیز در برخی ساعات این ایام مواج خواهد بود و توصیه می‌شود شناورها و فعالان دریایی احتیاط لازم را داشته باشند.

در گزارش شبانه‌روزی هواشناسی، امیدیه با دمای ۴۷.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۸.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان ثبت شده‌اند. همچنین دمای اهواز در این بازه زمانی بین ۳۰.۶ تا ۴۵.۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

