به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدایت حسن رنگرز در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب کرواسی با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز پس از ۱۱ سال موفق شد عنوان قهرمانی جهان را برای دومین بار به خود اختصاص دهد. این موفقیت تاریخی، همزمان با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران، نویدبخش بازگشت مقتدرانه کشتی ایران به عرصه بین‌المللی است.



فرنگی کاران کشورمان با میانگین سنی ۲۲/۴ سال جوان‌ترین تیم این رقابت‌ها بود و همچنین شیر پسران ایران در روز دوم این رقابت‌ها قهرمانی خود را قطعی کردند که این موضوع به نوعی یک رکورد منحصر به فرد محسوب می‌شود.

کشتی‌گیرانی که در اولین تجربه جهانی درخشیدند؛

پیام احمدی ستاره ۱۸ ساله کشتی ایران که در نخستین تجربه جهانی خود در رده بزرگسالان با شکست دادن ستاره‌های این وزن خبرساز شده بود، اما در فینال مغلوب حریف گرجستانی خود شد و به مدال نقره رسید.

مدال برنز با صورت باندپیچ شده

شاید یکی از تلخ‌ترین کشتی‌های این دوره از رقابت‌ها برای دانیال سهرابی کشتی‌گیر وزن ۷۲ کیلوگرم بود. سهرابی که با آمادگی کامل به میدان آمده بود، در وقت اول مرحله یک چهارم نهایی از ناحیه چانه دچار مصدومیت و خونریزی شدید شده بود و تحت مداوای کادر پزشکی قرار گرفت، اما به دلیل شدت جراحت و پایان یافتن زمان قانونی برای درمان، داوران طبق مقررات، رأی به ادامه ندادن مسابقه و پیروزی کشتی‌گیر فرانسوی دادند. در نهایت سهرابی به جدول شانس مجدد رفت و با پیروزی برابر حریف خود راهی دیدار رده‌بندی شد و به مدال برنز رسید.

ماتادور کشتی فرنگی ایران را بشناسید

غلامرضا فرخی در اولین تجربه حضور در مسابقات جهانی بزرگسالان، در دیدار فینال برابر گلا بولکوادزه دارنده مدال برنز جهان ۲۰۲۴ از گرجستان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید و اولین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

اتحادیه جهانی کشتی پس از درخشش بی نظیر این کشتی گیر شیرازی به او لقب ماتادور داد. او در حالی به مدال با ارزش طلای جهان رسید که در ۵ مبارزه فقط یک امتیاز به رقبای خود داد.

ادامه سلطه امین میرزازاده در جهان

میرزازاده که از زمان ظهور به عنوان نماینده ۱۳۰ کیلوی ایران همواره در رقابت‌های جهانی و المپیک مدال گرفته است، در مسابقات جهانی کشتی یک بار دیگر با پیروزی قاطع مقابل حریف خود در فینال روی سکوی نخست مسابقات قرار گرفت و به نشان خوش رنگ طلا رسید.

سعید اسماعیلی و یک رکورد منحصر به فرد

سعید اسماعیلی، نابغه ۲۲ ساله کشتی ایران و دارنده مدال طلای المپیک با شکست حریف آذربایجانی و سرسخت خود در مرحله فینال به مدال خوش رنگ طلا رسید. اسماعیلی دارنده مدال طلای المپیک در این مسابقات یک رکورد منحصر به فرد ثبت کرد و آن هم این بود که او تا پیش از مرحله فینال، تمام حریفان خود را در سه دقیقه وقت اول شکست داده بود.

شروع جهانی با برنز جهانی

محمدمهدی کشتکار هم در اولین تجربه جهانی خود با وجود اینکه شروع خوبی داشت اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف خود بازنده میدان شد و به رده‌بندی راه پیدا کرد، کشتکار که برای کسب مدال می‌جنگید در رده بندی با شکست حریف خود موفق به کسب مدال برنز شد.

ثمره حمایت‌های فدراسیون؛ بازگشت کشتی به اوج

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، نقطه عطفی در تاریخ این رشته بود. این موفقیت بعد از ۱۱ سال نشان داد که کشتی فرنگی کشور دوباره به روزهای اوج خود بازگشته است.

ترکیب جوان و باتجربه شاگردان حسن رنگرز حاصل سرمایه‌گذاری و حمایت‌های گسترده فدراسیون کشتی است؛ فدراسیونی که با ایجاد زیرساخت‌ها و پشتیبانی همه‌جانبه زمینه‌ساز این افتخار شد.

درخشش چهره‌های جوانی چون غلامرضا فرخی، پیام احمدی، دانیال سهرابی و سعید اسماعیلی که در نخستین حضور جهانی خود به مدال رسیدند، نشان می‌دهد چرخه جایگزینی ستارگان کشتی ایران در مسیر درستی قرار گرفته و آینده‌ای روشن پیش‌روی این رشته است.

این قهرمانی تنها یک موفقیت مقطعی نیست بلکه نشانه‌ای از احیای پایدار کشتی فرنگی ایران است؛ موفقیتی که با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های فدراسیون می‌تواند مقدمه‌ای برای درخشش در المپیک لس‌آنجلس باشد.

کشتی و ثبت یک رکورد منحصر به فرد

کاروان کشتی ایران در دو رشته آزاد و فرنگی با مجموع ۲۰ نفر، موفق شد ۱۵ مدال ارزشمند کسب کند و اقتدار خود را به رخ جهان بکشد.

در کشتی آزاد، رحمان عموزاد، امیرحسین زارع به نشان طلا، احمدمحمدنژاد جوان و امیرعلی آذرپیرا به نشان نقره و محمد نخودی، امیرحسین آذرپیرا و کامران قاسمپور به مدال برنز دست یافتند. در کشتی فرنگی نیز امین میرزازاده، سعید اسماعیلی، هادی ساروی و غلامرضا فرخی به مدال طلا رسیدند، در حالی که علیرضا مهمدی و پیام احمدی نقره گرفتند و مهدی کشتکار و دانیال سهرابی موفق به کسب برنز شدند.