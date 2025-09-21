خراسان جنوبی در حوزه فرهنگ عمومی در بالاترین سطح قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سرابی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تکریم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: تأکید دولت چهاردهم در حوزه وفاق، بر هم‌افزایی‌ها است و تلاش می‌شود در این دولت، موضوع وفاق به‌خوبی در عمل اجرایی شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی سرزمین ادب و هنر و دارای مزیت ویژه در حوزه فرهنگ است، افزود: این استان در حوزه فرهنگ عمومی در بالاترین سطح قرار دارد و استاندار نیز توجه جدی به مسائل فرهنگی دارد.

سرابی خاطرنشان کرد: شعار محوری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه اجرا «ایران فقط تهران نیست» است و توجه به مردمی‌سازی، عدالت فرهنگی، تقویت هویت ایرانی اسلامی و تاب‌آوری ملی از برنامه‌های کلان مورد نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: مدیر طراز، مدیری برنامه‌محور است که بتواند بر اساس برنامه‌های مصوب، زمینه اجرای سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در استان‌ها فراهم کند.

سرابی با قدردانی از خدمات بیش از سه سال علی فرخنده، یادآور شد: وی مدیری جهادی و انقلابی بود و قدردانی از او در واقع قدردانی از مجموعه هم‌افزایی‌هایی است که منجر به موفقیت‌های خراسان جنوبی در حوزه فرهنگ شده است.

وی در ادامه، محمود رمضانی را به‌عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی معرفی کرد و افزود: تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر انتصاب مدیرانی آشنا با فرهنگ استان‌ها است.