  1. استانها
  2. گیلان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

تاکید فرماندار رودبار بر تسریع در تامین آب شرب سیاه تپه لوشان

تاکید فرماندار رودبار بر تسریع در تامین آب شرب سیاه تپه لوشان

رودبار - فرماندار رودبار بر تسریع در تکمیل پروژه مخزن آب هزار مترمکعبی آب شرب سیاه تپه شهر لوشان و تامین آب شرب مردم این منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پور حضرت ظهر یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه‌ی احداث مخزن آب شرب سیاه تپه لوشان با تاکید بر لزوم تکمیل به موقع و با کیفیت این پروژه اظهار کرد: پروژه احداث مخرن ۱۰۰۰ مترمکعبی آب شرب سیاه تپه شهر لوشان در راستای تأمین آب شرب با کیفیت به مردم کلید خورده است.

وی افزود: با توجه به افزایش مصرف آب در فصل تابستان احداث این گونه مخازن ذخیره‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پورحضرت اضافه کرد: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تأمین آب شرب این منطقه داشته باشد و بخشی از نگرانی‌های ناشی از کمبود منابع آبی را کاهش دهد.

فرماندار شهرستان رودبار با اشاره به اینکه تأمین آب سالم و پایدار برای مردم یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است گفت: تأکید ما بر آن است که این پروژه با حداکثر دقت و سرعت ممکن پیش رود و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.

پورحضرت همچنین بیان کرد: لازم است در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی و پیمانکار پروژه با هماهنگی کامل و نگاه جهادی عمل کنند.

کد خبر 6596611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها