فرماندار رودبار: عدم اجرای مصوبات ترافیکی ترک فعل مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان رودبار، با اشاره به ضرورت آماده‌سازی مسیرهای شهری در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: شهرداران در مناطق شهری و دهیاران در روستاها موظف‌اند در فرصت باقی‌مانده، اقدامات لازم برای ایمنی تردد دانش‌آموزان را به‌سرعت انجام دهند.

وی در ادامه به پروژه جاده ساحلی اشاره کرد و افزود: این پروژه که کارفرمای آن اداره‌کل راه و شهرسازی استان است، نیازمند منابع مالی ملی است و با اعتبارات محدود شهرستان امکان تکمیل آن وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که این پروژه در ردیف بودجه ملی قرار گیرد تا در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری برسد.

پورحضرت گفت: مشکلات ایمنی این محور، امکان بروز حوادث را بالا برده و راهداری نیز نگرانی‌هایی را منتقل کرده است. علاوه بر ایمن‌سازی، بهسازی، احداث ابنیه و روکش آسفالت نیز نیاز است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تونل‌های محور آزادراهی رودبار، اضافه کرد: برخی تونل‌ها از جمله تونل حلیمه‌جان و تونل زیتون فاقد روشنایی کافی هستند این موضوع پیش از این نیز موجب بروز تصادف زنجیره‌ای شده که خوشبختانه تلفات نداشت اما هشدار جدی برای تأمین فوری برق اضطراری یا استفاده از انرژی‌های نو برای روشنایی این مسیرهاست.

فرماندار رودبار با اشاره به تلاقی آزادراه با جاده قدیم در محدوده امامزاده هاشم افزود: این نقطه یکی از گلوگاه‌های پرتردد است که نیاز به اصلاح هندسی دارد و باید در دستور کار راهداری استان قرار گیرد.

وی در ادامه آزادسازی حرایم قانونی راه در محدوده‌های شهری و روستایی به ویژه در مسیر رودبار تا امامزاده هاشم را از الزامات روان‌سازی ترافیک دانست و گفت: سد معابر توسط برخی اصناف و ساخت‌وسازها نیز یکی دیگر از عوامل ترافیک در این محدوده است که شهرداری رودبار باید سریع‌تر تعیین تکلیف کند.

پورحضرت تأکید کرد: عدم اجرای مصوبات جلسات ترافیکی، قابل اغماض نیست دستگاه‌ها موظف به پیگیری مصوبات هستند و در صورت ترک فعل، فرمانداری موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.

وی در پایان بر لزوم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارتی در شهرهای تابعه مطابق با ابلاغیه شورای امنیت کشور تأکید کرد و افزود: شهرستان رودبار در این حوزه جزو شهرستان‌های ضعیف استان است و لازم است شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول، اجرای این سامانه‌ها را با جدیت دنبال کنند.