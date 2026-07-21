به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان رودبار با تأکید بر جایگاه راهبردی تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش را از مهم‌ترین اولویت‌های جامعه دانست و اظهار کرد: همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با مسئولیت و اختیارات خود، در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و رفع مشکلات این حوزه نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار رودبار با اشاره به ظرفیت بالای شورای آموزش و پرورش افزود: این شورا تنها محل طرح مسائل نیست، بلکه باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های اجرایی، اجتماعی و مردمی، زمینه حل مشکلات مدارس و توسعه زیرساخت‌های آموزشی را فراهم کند.

پورحضرت در ادامه با انتقاد از کم‌توجهی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به نیازهای آموزشی شهرستان رودبار، تصریح کرد: متأسفانه برخی کمبودهای اساسی در حوزه فضاهای آموزشی این شهرستان وجود دارد که تاکنون پیگیری جدی از سوی این اداره کل صورت نگرفته است.

فرماندار رودبار تأکید کرد: این مشکلات به استاندار گیلان منعکس خواهد شد تا پیگیری‌های لازم برای رفع نارسایی‌ها انجام گیرد.

وی همچنین بر ضرورت جلب مشارکت خیران، فعالان اقتصادی و اجتماعی در حمایت از آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت، اثربخش‌ترین نوع مشارکت اجتماعی است و باید از این ظرفیت برای رفع کمبودهای مدارس استفاده شود.

پورحضرت در پایان به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت و خاطرنشان کرد: پیگیری رفع مشکلات مدرسه ولیعصر (عج) لوشان، تأسیس دارالقرآن شهر لوشان، تشکیل جلسه تخصصی «شهردار مدرسه»، برگزاری دوره‌های آموزشی مداحی با همکاری سپاه و بسیج مداحان و همچنین موافقت با تشکیل کلاس‌های زیرنرم در ۱۶ مدرسه شهری و روستایی شهرستان در چارچوب ضوابط آموزش و پرورش، از جمله مصوبات مهم این جلسه بود.