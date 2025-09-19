علم آموزی و اخلاق دو بال پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، فرصتی طلایی برای رشد علمی، اخلاقی و تربیتی دانش‌آموزان است.

وی افزود: قرآن کریم انسان را به تلاش پیوسته و بهره‌گیری از فرصت‌ها دعوت کرده و کسانی در زندگی موفق هستند که هیچ‌گاه فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند و از هر لحظه برای پیشرفت و یادگیری استفاده کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان و بهره‌برداری از فرصت‌ها گفت: جوانی، توانایی مالی و فرصت‌های زندگی سرمایه‌های ارزشمندی هستند که اگر به بطالت سپرده شوند، زمینه هلاکت انسان را فراهم می‌کنند.

امام جمعه موقت محلات تصریح کرد: دانش‌آموزان باید همچون کسانی که همیشه فعال بوده‌اند، با آغاز مهرماه، فعالیت علمی و تربیتی خود را آغاز و ادامه دهند و از نعمت‌های خدادادی بهره‌برداری کنند، چرا که اگر غفلت شود، این گنج‌های زندگی نصیب دیگران خواهد شد.

حجت‌الاسلام سلیمی به نقش همزمان تعلیم و تربیت در رشد دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: آموزش همراه با تهذیب نفس و تزکیه، پایه موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی است و مسئولان آموزش و پرورش باید توجه ویژه‌ای به رشد اخلاقی دانش‌آموزان داشته باشند و تلاش کنند که علم‌آموزی و تربیت اخلاقی با هم پیش رود، زیرا این دو بال، پایه پیشرفت جامعه و نسل‌های آینده است.

امام جمعه موقت محلات به رقابت علمی و فناوری در منطقه اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند ترکیه و عربستان در زمینه آموزش و فناوری سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند و ایران نیز با آن‌ها شانه به شانه رقابت می‌کند.

وی افزود: دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش باید بیش از گذشته دقت کنند و با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه پیشرفت علمی و پژوهشی دانش‌آموزان و دانشجویان را فراهم آورند، زیرا آینده کشور در گرو تقویت آموزش و توسعه دانش است.

وی با بیان نمونه‌های موفق داخلی در حوزه فناوری و تولید تجهیزات پزشکی، گفت: در زمان کرونا و نیاز کشور به دستگاه ونتیلاتور بود و اکنون این دستگاه در داخل تولید انبوه می‌شود و این امر به خوبی نشان می‌دهد که با دانش و تلاش می‌توان وابستگی به خارج را کاهش داد و زمینه خودکفایی علمی و فناوری را فراهم کرد.



امام جمعه موقت محلات افزود: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که اگر دانش به خوبی آموزش داده شود و زمینه برای خلاقیت فراهم شود، حتی در شرایط تحریم هم می‌توان به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافت.

حجت‌الاسلام سلیمی به اهمیت مراقبت از ارزش‌های اخلاقی و مالی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که هیچ دانش‌آموزی به دلیل نداشتن توان مالی از تحصیل و حضور در مدرسه خجالت نکشد و همه خانواده‌ها توان حمایت از فرزندان خود را داشته باشند و مسئولان و جامعه باید همواره حواس خود را به این مسائل جمع کنند تا هیچ کودک و نوجوانی از این فرصت‌های طلایی محروم نماند.

امام جمعه موقت محلات به مناسبت هفته دفاع مقدس، اشاره کرد و افزود: این ایام، نماد انسجام ملی و اتحاد مقدس ملت ایران در برابر دشمنان است و باید روایت صحیح از ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان حفظ شود و مردم و مسئولان باید حرمت جامعه ایثارگر و آزادگان را پاس دارند و با بیان خاطرات صحیح، نسل‌های آینده را با ارزش‌های دفاع مقدس آشنا کنند.

وی با اشاره به مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای گفت: تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و قطر نشان می‌دهد که جهان با تحولات سریع و پیچیده‌ای روبه‌رو است و تنها با اتحاد، هوشیاری و مدیریت هوشمندانه می‌توان از فرصت‌ها بهره برد و تهدیدها را مدیریت کرد، امروزه رژیم صهیونیستی جنایاتی را در غزه و جهان انجام می‌دهد که نمونه این سفاکی در تاریخ وجود نداشته است.

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: لازم است تا کشورهای اسلامی و کشورهای عربی از خواب غفلت بیدار شوند و در مقابل رژیم صهیونیستی و استکبار متحد شوند، ملت ایران نیز با انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند از گردنه‌های سخت عبور کند و آینده‌ای روشن برای کشور رقم زند.

وی افزود: اثر روانی «اسنپ بک» در برخی مقاطع، بیشتر از تأثیر واقعی آن است زیرا موجب مواجهه کشور با تحریم‌های ثانویه که شدت و عمق بیشتری دارند و ضربه آن‌ها به اقتصاد، از تأثیر اسنپ بک نیز سنگین‌تر است.