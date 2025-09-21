به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از جانمایی ایستگاه سنجش آلودگی هوای رودهن در پارک پرچم این شهر خبر داد.

وی با اشاره به سفر هفته گذشته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به دماوند گفت: پیرو مطالبات مردمی و تأکید فرماندار دماوند، دستور تسریع در ایجاد و راه‌اندازی این ایستگاه صادر شد و صبح امروز عملیات جانمایی آن انجام شد.

میرزاکریمی با قدردانی از همراهی شهردار و کارکنان شهرداری رودهن در تأمین مکان ایستگاه افزود: اعتبار راه‌اندازی و نصب تجهیزات این ایستگاه ۱۰ میلیارد تومان است که از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به دماوند تأمین می‌شود، امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایستگاه راه‌اندازی شود و داده‌های آن در اختیار مردم و کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران قرار گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند همچنین تصریح کرد: دماوند به دلیل وزش بادهای غالب غرب به شرق تحت تأثیر آلودگی هوای تهران قرار دارد و اطلاع از وضعیت هوا و قرار گرفتن منطقه در تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوا از مطالبات بحق مردم بخش رودهن است.