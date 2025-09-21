به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، از آغاز کاوشهای باستانشناسی در تپه فلکالافلاک خرمآباد با همکاری سپاه پاسداران خبر داد و اظهار داشت: هدف از این کاوشها، انتشار مطالعات علمی و تکمیل پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد است.
وی افزود: پس از ثبت جهانی دره خرمآباد، به دستور استاندار باهدف رفع مشکلات پس از ثبت جهانی تشکیل شد و کارگروهی متشکل از مدیران، نخبگان و کارشناسان، برنامهریزیهای گردشگری و حفاظت از این مجموعه جهانی را بر عهده گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به اینکه تپه فلکالافلاک به دلیل گستردگی کاوشهای باستانشناسی از پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد بازمانده است، گفت: یونسکو ثبت جهانی این اثر را مشروط به تکمیل کاوشها و انتشار مطالعات علمی کرده است.
حسنپور درباره وضعیت دره خرمآباد پس از ثبت جهانی، اظهار کرد: در حال حاضر، فعالیتهایی در زمینه زیرساختها و مسیرهای دسترسی به غارهای ثبت جهانی شده در حال انجام است و تکمیل موزه باستانشناسی فلکالافلاک نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه کاوشهای باستانشناسی در تپه فلکالافلاک از روز سهشنبه هفته گذشته، به سرپرستی دکتر حمزه قبادی آغاز شده است، تصریح کرد: یونسکو پیشتر اعلام کرده بود که تپه فلکالافلاک پتانسیلهای لازم برای ثبت جهانی را دارد، اما باید با تداوم کاوشها و انتشار گزارشها در نشریات علمی معتبر، ارزشهای آن اثبات شود.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با اشاره به همکاری سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این پروژه، گفت: مجموعه فلکالافلاک در محدوده سپاه قرار دارد و با کمک و همراهی این نهاد بهویژه فرمانده سپاه استان، تیم باستانشناسی در تپه مستقر شده است.
حسنپور، درباره مدتزمان کاوشها گفت: این کاوشها به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت و نتایج آن پس از تکمیل، در نشریات معتبر علمی منتشر و به یونسکو ارسال خواهد شد.
