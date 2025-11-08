عطا حسن‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در مجموعه تپه فلک‌الافلاک خرم‌آباد خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تکمیل اطلاعات درخواستی یونسکو برای پرونده ثبت جهانی و الحاق تپه فلک‌الافلاک و دره خرم‌آباد انجام شده است.

با اشاره به شروع عملیات باستان‌شناسی در بخش جنوبی قلعه فلک‌الافلاک بیان کرد: برای اولین بار کاوش‌های باستان‌شناسی جنوب قلعه آغاز و تکمیل شد و کلنگ کاوش در مجموعه سپاه پاسداران با همکاری و همراهی این مجموعه و فرماندهی محترم این مجموعه به زمین زده شد.

کشف لایه‌های باستانی تاریخی و پیش‌تاریخی

وی افزود: نتایج اولیه کاوش‌های انجام‌شده در مجموعه جنوب فلک‌الافلاک نشان از کشف لایه‌های باستان‌شناسی از دوره‌های تاریخی و پیش از تاریخی دارد که اطلاعات ارزشمندی برای تکمیل پرونده ثبت جهانی فراهم می‌کند.

انتشار نتایج کاوش‌ها در آینده نزدیک

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان تاکید کرد: اطلاعات و یافته‌های به‌دست‌آمده در قالب مقاله‌ای علمی در آینده نزدیک منتشر خواهد شد تا جامعه علمی و عموم مردم از دستاوردهای این کاوش‌ها بهره‌مند شوند.

بنابراین گزارش، پیش از این عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفته بود: تپه فلک‌الافلاک به دلیل گستردگی و اهمیت تاریخی از پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد بازمانده بود و یونسکو ثبت جهانی آن را مشروط به تکمیل کاوش‌ها و انتشار مطالعات علمی کرده است.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: هدف از کاوش‌های باستان‌شناسی در این تپه، تکمیل پرونده ثبت جهانی و انتشار مطالعات علمی در نشریات معتبر است.

حسن‌پور همچنین اشاره کرد که پس از ثبت جهانی دره خرم‌آباد، به دستور استاندار، کارگروهی متشکل از مدیران، نخبگان و کارشناسان برای برنامه‌ریزی گردشگری و حفاظت از این مجموعه جهانی تشکیل شد.

کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه فلک‌الافلاک، علاوه بر کشف لایه‌های کهن تاریخی، نقطه عطفی در مسیر ثبت جهانی دره خرم‌آباد است.

این پروژه با پیوند دادن میراث تاریخی، توسعه شهری و گردشگری فرهنگی، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی غنای فرهنگی و تاریخی لرستان و ایجاد رونق اقتصادی پایدار در استان فراهم کرده است.