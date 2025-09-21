دلیل کاهش دریافتی برخی از بازماندگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر همزمان با پرداخت حقوق شهریور بازماندگان تأمین اجتماعی مبالغی از حقوق این افراد کسر شده است.

پیگیری خبرنگار مهر حکایت از این دارد که به دلیل هوشمندسازی اطلاعات افراد و بروزرسانی استعلام از سایر مراجع، تغییراتی در پرونده افراد ایجاد، کمک هزینه اولاد برای فرزندان بازمانده بالای ۱۸ سال که تحت تکفل نبوده‌اند ایجاد شده است.

مستمری‌بگیران مربوطه می‌توانند، در صورت نیاز به بررسی مجدد یا رسیدگی در خصوص حذف کمک‌هزینه اولاد، درخواست خود را همراه با مدارک قانونی از طریق روش‌های زیر ثبت کنند.

مرکز تماس ۱۴۲۰

پورتال ۱۴۲۰ به آدرس https://1420.tamin.ir

راهنمای ثبت درخواست در پورتال ۱۴۲۰ نیز بدین شرح است؛

پس از ورود به پورتال، روی بخش پروفایل کاربری (قسمتی که نام کاربر نمایش داده می‌شود) کلیک کنید.

گزینه رسیدگی به تغییرات حکم بازماندگان را انتخاب نمائید.

فرم مربوطه را تکمیل و ثبت کنید.

پاسخ درخواست نیز از همین بخش و با انتخاب گزینه پیگیری درخواست قابل مشاهده خواهد بود.

به دلیل تعدد درخواست‌ها، بررسی و پاسخگویی ممکن است حدود ۲ تا ۳ هفته به طول انجامد.

شعب سازمان هیچ دسترسی برای دریافت و ثبت درخواست‌ها ندارند و باید فقط از طریق ۱۴۲۰ اقدام شود.