۸ استاد خراسان شمالی در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس عملکرد استنادی یک‌ساله در سال ۲۰۲۴، نام چهار تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد شامل امین جاجرمی (مهندسی برق)، حسن سجادی (مهندسی مکانیک)، امین امیری دلویی (مهندسی مکانیک) و ابوالفضل محمدی (مهندسی شیمی) در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا قرار گرفت.

گفتنی است، امین جاجرمی تنها عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد است که علاوه بر این، بر اساس عملکرد بلندمدت (کل دوره کاری) نیز در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان حضور داشته است.

همچنین نام محمد حاتمی، علی خرسند زاک، صدیقه عباسی و بصیر ملکی از اعضای هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین نیز در این فهرست جهانی به چشم می‌خورد.

این فهرست که به «فهرست دانشگاه استنفورد» شهرت دارد، بر پایه پروژه مشترک انتشارات الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد تهیه می‌شود و آخرین به‌روزرسانی آن در مهرماه ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) منتشر شده است.