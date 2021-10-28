حضور ۳ عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد بین ۲ درصد دانشمند برتر جهان

احمد محقر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه عضو هیأت علمی دانشگاه در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه بجنورد گفت: از کشور ایران هزار و ۷۰۱ دانشمند در زمره دانشمندان برتر دنیا در ۲۲ رشته علمی و ۱۷۶ زیر رشته از تمامی دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند.

وی افزود: حسن سجادی، استادیار گروه مهندسی مکانیک، امین جاجرمی، دانشیار گروه مهندسی برق و امین امیری، دانشیار گروه مهندسی مکانیک توانستند به این رتبه دست یابند.

‌محقر در خصوص جذب دانشجو خارجی در دانشگاه بجنورد نیز بیان داشت: ۱۰ دانشجو از کشورهای افغانستان و عراق سال تحصیلی جاری در این مرکز آموزش عالی پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه بجنورد گفت: این مرکز آموزش عالی از سال تحصیلی گذشته پذیرش دانشجویان خارجی غیر بورسیه شهریه پرداز را آغاز کرده است.