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۶ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۸

رئیس دانشگاه بجنورد مطرح کرد؛

حضور ۳ عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد بین ۲ درصد دانشمند برتر جهان

حضور ۳ عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد بین ۲ درصد دانشمند برتر جهان

بجنورد- رئیس دانشگاه بجنورد از حضور ۳ عضو هیات علمی این دانشگاه در لیست ۲ درصد دانشمند برتر جهان خبر داد.

احمد محقر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه عضو هیأت علمی دانشگاه در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه بجنورد گفت: از کشور ایران هزار و ۷۰۱ دانشمند در زمره دانشمندان برتر دنیا در ۲۲ رشته علمی و ۱۷۶ زیر رشته از تمامی دانشگاه‌های جهان قرار گرفتند.

وی افزود: حسن سجادی، استادیار گروه مهندسی مکانیک، امین جاجرمی، دانشیار گروه مهندسی برق و امین امیری، دانشیار گروه مهندسی مکانیک توانستند به این رتبه دست یابند.

‌محقر در خصوص جذب دانشجو خارجی در دانشگاه بجنورد نیز بیان داشت: ۱۰ دانشجو از کشورهای افغانستان و عراق سال تحصیلی جاری در این مرکز آموزش عالی پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه بجنورد گفت: این مرکز آموزش عالی از سال تحصیلی گذشته پذیرش دانشجویان خارجی غیر بورسیه شهریه پرداز را آغاز کرده است.

کد مطلب 5337873

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      در کاغذ بازی و مقاله های بی محتوی نوشتن و همه چیز را در بست مونوپول خود کردن دانشگاه های ایران مقام اول را دارند.

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