به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی ظهر یکشنبه در همایش روز فوریت‌های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شد همه پایگاه‌ها در سطح کشور در راستای تقویت اورژانس ساماندهی شوند، اما همچنان در دو حوزه سخت‌افزار و سیستم اداری با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم.

وی با اشاره به تعدد نهادهای موازی در کشور افزود: مقام معظم رهبری حتی دستور کتبی برای اصلاح و کاهش این ساختارها داده‌اند، اما در عمل اقدامی انجام نشده است؛ همان‌طور که در حوزه خدمات درمانی نیز شاهد چنین وضعیتی هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه تنها اورژانس کشور در ایام نوروز ۴۹ هزار مأموریت داشته است، گفت: برخی دیگر از نهادها ۱.۵ برابر این عدد مأموریت داشته‌اند و این حجم مأموریت‌ها ضرورت اصلاح ساختاری را دوچندان می‌کند.

حجت‌الاسلام نقدعلی ادامه داد: با وجود تجربه شش ساله‌ام در مجلس و حضور همکارانی با چهار دوره نمایندگی، در هیچ دولتی طرح و لایحه‌ای جامع برای اصلاح ساختار ارائه نشده است. حتی اگر مجلس طرحی بدهد، با اصول متعدد قانون اساسی و ایراد شورای نگهبان بازمی‌گردد.

وی با انتقاد از بی‌برنامگی در رفع تبعیض پرداخت‌ها اظهار کرد: کدام یک از رؤسای جمهور از تبعیض در پرداخت‌ها گلایه نکرده‌اند؟ اما هیچ‌کدام برنامه منسجمی برای پایان دادن به آن ارائه نداده‌اند. محدود کردن سقف پرداخت‌ها تنها اقدام انجام شده است، که آن‌هم در بسیاری موارد دور زده شده است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با یادآوری وجود هزاران میلیارد اموال مازاد دولتی و ساختارهای موازی تصریح کرد: اداراتی وجود دارد که هزاران نیرو بدون کار مشخص دارند. به عنوان مثال، داریوش شهرستان خودم ۱۴۰ مجموعه فنی‌وحرفه‌ای خصوصی فعال هستند، در حالی که اداره‌ای دولتی هم به همین نام فعالیت می‌کند. فلسفه این موازی‌کاری‌ها باید شفاف شود.

وی با اشاره به لزوم کاهش این ساختارها گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه باید لایحه‌ای برای ادغام نهادهای زائد و رفع تبعیض پرداخت‌ها به مجلس ارائه کند. اگر تفاوت‌هایی در پرداخت‌ها باقی بماند باید بر اساس سختی کار و شرایط شغلی مانند اورژانس باشد، نه تبعیض‌های غیرمنطقی موجود.

حجت‌الاسلام نقدعلی در ادامه تأکید کرد: اگر دولت این دو لایحه را به مجلس بیاورد، مطمئن باشید نمایندگان از آن حمایت می‌کنند؛ اما این جرأت باید از سوی دولت نشان داده شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین با گلایه از بی‌انگیزگی دولت‌ها در کوچک‌سازی ساختار اداری افزود: در شرایط فعلی کشور تنها راهکار، تکیه بر توان داخلی و کاهش هزینه‌های زائد است تا بتوان منابع را برای بهبود معیشت مشاغل حساس مانند اورژانس صرف کرد.

وی از مجوز استخدام ۵۰۰ نیروی جدید در اورژانس خبر داد و گفت: با توجه به استقبال محدود از این مجوز، پیشنهاد خرید خدمت با محوریت اورژانس باید در بودجه گنجانده شود و نمایندگان از آن در صحن علنی حمایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام نقدعلی از تلاش‌ها و حماسه‌آفرینی کارکنان اورژانس در بحران‌ها و عملیات‌های دشوار قدردانی کرد و گفت: بسیاری می‌توانستند از خط مقدم بحران‌ها دور شوند اما در متن ماجرا ماندند و نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کردند.