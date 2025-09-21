به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان پس از بازدید از اسکله منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ضمن تشکیل جلسه با دستگاههای متولی خواستار استفاده از تجهیزات مدرن در اسکلههای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شد.
دبیر ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تأکید کردند: متناسب با کارکرد و بهره برداری اسکلههای اختصاصی میبایست آموزش لازم به کارکنان داده شود و مانورها و سناریوهایی مرتبط تهیه و اجرایی گردد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: استفاده از ظرفیتهای تخصصی دستگاههای مرتبط میتواند موجب هم افزایی امورات بحران شود.
