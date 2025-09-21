به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: بارش‌ها در اغلب شهرستان‌های استان رخ داده اما شدت آن به حدی نبوده که اختلال جدی در زندگی مردم ایجاد کند.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارش مشکل خاصی نداشته‌ایم، گفت: تمامی شبکه‌های خدمات‌رسان از جمله آب و برق بدون قطعی و وقفه در حال خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان افزود: تنها در شهرستان آستارا حدود ۵۰ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب‌های جزئی شده‌اند که تیم‌های امدادی و دستگاه‌های اجرایی بلافاصله برای رفع مشکلات وارد عمل شدند.

ویشکایی با اشاره به اینکه معابر شهری در رشت و دیگر شهرستان‌ها آبگرفتگی گسترده نداشتند، بیان کرد: تردد در برخی خیابان‌ها و محورهای ارتباطی استان با کندی همراه است که در حال مدیریت است.

وی در ادامه از مسافران و گردشگران خواست تا از توقف و حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.