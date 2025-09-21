به گزارش خبرنگار مهر، مرزبان نظری، عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، گزارشی مفصل از روند اجرای طرحهای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی استان ارائه کرد و گفت: با پیگیریهای استانداری و همراهی نمایندگان مجلس و خیرین مدرسهساز، عملیات گستردهای در حوزه ساخت و تجهیز مدارس کرمانشاه در حال انجام است.
وی با قدردانی از حمایتهای منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس بهویژه دکتر رشیدی و مجموعه مدیران استانی اظهار داشت: در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی، تاکنون ۱۹۳ پروژه با ۷۴۸ کلاس درس در استان تعریف شده که با بازنگری و هماهنگیهای اخیر، تعداد مدارس این طرح به ۲۰۹ واحد افزایش یافته است. از این تعداد ۱۴۵ پروژه با ۳۱۴ کلاس درس آماده تحویل بوده و قرار است در قالب افتتاحیهای متمرکز در سطح کشور حدود نیمه مهرماه به بهرهبرداری برسد.
نظری ادامه داد: هماکنون ۱۰۴ پروژه دیگر با ۴۱۱ کلاس درس و میانگین پیشرفت ۵۵ درصد در حال احداث است که ۱۹ مدرسه بزرگمقیاس شهری نیز در میان آنها قرار دارد. به گفته وی، مناقصات این مدارس برگزار و پیمانکاران انتخاب شدهاند و بخشی از اعتبارات مورد نیاز از محل مصوبات سفر هیئت دولت به استان تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه خاطرنشان کرد: سهم نوسازی مدارس از این اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون حدود نیمی از آن تخصیص یافته و برای تکمیل پروژهها بهویژه مدارس سنگی و مناطق محروم به همکاری بیشتر دستگاههای استانی نیاز داریم.
مدیرکل نوسازی مدارس کرمانشاه به نقش خیرین مدرسهساز نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته خیرین حدود ۱۱۳ میلیارد تومان به ساخت و تجهیز مدارس استان کمک کردند و هدفگذاری امسال جذب ۱۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون بیش از ۶۱ میلیارد تومان آن محقق شده است. وی از پیگیریهای مستمر برای جلب کمکهای جدید خیرین از جمله تعهد ۳۰ میلیارد تومانی یکی از خیرین بزرگ کشوری خبر داد.
نظری از خرید تجهیزات آموزشی و اداری به ارزش ۵۸ میلیارد تومان و ارسال کاروان تجهیزات به مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: در قالب طرح شهید «ازمیان» حدود دو هزار کلاس درس برای زیباسازی هدفگذاری شده که تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد آن به پایان رسیده است. همچنین در بحث آسفالت محوطه مدارس، ۱۰۸ هزار مترمربع عملیات با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان از محل قیر رایگان اجرا شده است.
وی به تعمیرات اساسی مدارس نیز اشاره کرد و گفت: طی ماههای اخیر ۱۰۵ مدرسه با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته تا مهرماه بدون دغدغه آغاز شود. همچنین در پایان سال گذشته و با پیگیریهای استانی، ۶۰ میلیارد تومان اعتبار ملی جذب و به تکمیل پروژههای نوسازی اختصاص یافت.
مدیرکل نوسازی مدارس کرمانشاه درباره پروژههای خاص استان نیز توضیح داد: ۱۰۷ مدرسه کانکسی مهرماه تحویل و تجهیز خواهد شد و تجهیزات آنها نیز ارسال شده است. در حوزه مدارس سنگی نیز با وجود برخی مشکلات در تأمین اعتبارات، عملیات اجرایی با جذب ۲۰ میلیارد تومان اعتبار ملی ادامه دارد. وی افزود: در یکی از پروژههای مهم مدرسه شش کلاسه شهید ضیایی پاوه که با مشکلات پیمانکاری روبهرو بود، با حمایت استانداری و سازمان نوسازی کشور اعتبار تکمیلی ۲۰ میلیارد تومانی جذب شد تا با افزایش زیربنا به ۲۱۰۰ متر و ۱۵ کلاس درس، پاسخگوی نیاز منطقه باشد.
نظری در پایان با قدردانی از تلاشهای استانداری، نمایندگان مجلس، سازمان نوسازی مدارس کشور و خیرین تأکید کرد: همکاری و همافزایی دستگاهها سبب شده است که استان کرمانشاه گامهای بزرگی در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی بردارد و امید است با تأمین اعتبارات باقیمانده، تمامی پروژههای در دست اجرا تا پایان سال تحصیلی جدید تکمیل شود.
نظر شما