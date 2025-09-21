آغاز سال تحصیلی در کرمانشاه با تأکید بر پروژه مهر و توسعه هنرستان‌

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ضمن تشکر از حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، بر اهمیت پروژه مهر و آمادگی ورود به سال تحصیلی جدید تأکید کرد و گفت: از روز اول مهر، سیصد و چهل و شش هزار دانشآموز استان به مدرسه بازمیگردند که معادل ۱۷.۵ درصد جمعیت استان است و این عدد نشاندهنده اهمیت و بزرگی کار در حوزه تعلیم و تربیت است.
وی با اشاره به ضرورت تحول علمی و تربیتی در استان اظهار داشت: تحول و پیشرفت همه امور از آموزش و پرورش آغاز میشود و اجرای پروژه مهر با نظم و شادابی، نمادی از این حرکت است. استاندار کرمانشاه تأکید کرد که همه دستگاههای اجرایی و مدیران باید اولویت برنامههای خود را کمک به اجرای موفق پروژه مهر قرار دهند و برای تسهیل حضور دانشآموزان، ساعت کاری روز اول مهر تا ساعت ۹ صبح شناور خواهد بود.
حبیبی در ادامه به موضوع مهارتآموزی و اهمیت رشتههای فنی و هنرستانها پرداخت و گفت: توجه به این حوزهها نه تنها یک ضرورت قانونی است بلکه پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیز هست. وی افزود: هدف برنامه هفتم توسعه، رسیدن به میانگین ۵۰ درصد دانشآموزان مهارتی در کشور است که برای استان کرمانشاه، هدف تعیینشده ۴۶ درصد است. استاندار بر راهاندازی هنرستانهای جوار کارخانهها تأکید کرد و گفت: چهارده واحد صنعتی و تولیدی در استان قابلیت همکاری دارند و میتوانند محل اجرای این طرح باشند.
او با اشاره به تشکیل کمیتهای متشکل از اداره کل آموزش و پرورش، خانه صنعت و معدن و نمایندگان واحدهای صنعتی برای راهاندازی این هنرستانها بیان کرد: جلسات و توجیه واحدهای صنعتی در این زمینه ضروری است تا بتوانیم موضوع را به سرانجام برسانیم و خروجی این هنرستانها تأمین نیروی فنی و مهارتی استان باشد.
استاندار کرمانشاه همچنین به ظرفیت کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه یکی از قطبهای کشاورزی کشور است، جذب دانشآموزان به هنرستانهای مرتبط با کشاورزی و صنعت باید به صورت بومی و هدفمند افزایش یابد.
حبیبی در پایان از تمامی دستاندرکاران آموزش و پرورش و دیگر نهادها تشکر کرد و تأکید نمود: همه ما موظف هستیم برای موفقیت پروژه مهر و توسعه مهارتهای دانشآموزان تلاش کنیم و زمینهای فراهم کنیم تا دانشآموزان با انگیزه و شاداب، مسیر تحصیل و اشتغال خود را آغاز کنند.
