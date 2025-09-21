به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه عصر یکشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار برگزار شد.

در این جلسه محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تلاش‌های استاندار و مدیران آموزش و پرورش، به اهمیت هنرستان‌ها و اشتغال دانش‌آموزان و همچنین آموزش‌های مهارتی و فنی در کشور گفت: هنرستان‌ها تنها مکانی برای آموزش نیستند بلکه نقطه آغاز اشتغال دانش‌آموزان نیز محسوب می‌شوند. وی افزود: در استان کرمانشاه برنامه‌ریزی شده تا با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان‌های صنعتی، هنرستان‌ها توسعه پیدا کنند و ظرفیت‌های اشتغال برای دانش‌آموزان فراهم شود.

نماینده کرمانشاه تأکید کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی قرار دارد و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همکاری همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی است. او افزود: ایجاد فرصت‌های اشتغال و حمایت از دانش‌آموزان در هنرستان‌ها، راهی برای دلگرم کردن مردم و تقویت پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب است.

رشیدی در ادامه به ضرورت توجه به آموزش‌های تربیتی و دینی اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش باید فراتر از انتقال دانش، به تربیت انسانی و اخلاقی دانش‌آموزان توجه داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود دانش‌آموزان نه تنها از نظر علمی بلکه از نظر انگیزه، شفقت و مسئولیت‌پذیری برای جامعه آماده شوند.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی بین هنرستان‌ها و بخش‌های صنعتی و کشاورزی استان تأکید کرد و افزود: با انعقاد تفاهم‌نامه‌های کاربردی بین هنرستان‌ها و ادارات مرتبط، دانش‌آموزان می‌توانند مهارت‌های عملی را تجربه کنند و از همان دوران تحصیل وارد بازار کار شوند. رشیدی به نمونه‌ای از ایجاد هنرستان با همکاری یک مجتمع صنعتی اشاره کرد و گفت: با انگیزه و همکاری مسئولان، چنین اقداماتی می‌تواند در سراسر استان تکرار شود و فرصت‌های اشتغال بیشتری برای دانش‌آموزان ایجاد کند.

نماینده کرمانشاه در پایان گفت: آموزش و پرورش پایه توسعه هر کشور است و با ایجاد فرصت‌های اشتغال، کیفی‌سازی آموزش‌های مهارتی و تربیت انسانی، می‌توان زمینه‌های پیشرفت علمی، صنعتی و فرهنگی استان را فراهم کرد. وی خطاب به مدیران استان افزود: خدمت به دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار و جامعه، مسئولیتی ملی و دینی است و همه باید در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشند.