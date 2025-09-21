واکنش نتانیاهو و گدعون ساعر به تصمیم ۳ کشور در به رسمیت شناختن فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا مدعی شد: هرگز کشور فلسطین وجود ندارد و پاسخ اسرائیل به این اقدام پس از بازگشت من از آمریکا مشخص خواهد شد.

وی ادعا کرد: به رهبران کشورهایی که کشور فلسطین را پس از حوادث ۷ اکتبر به رسمیت شناخته‌اند اعلام می‌کنم که آنها پاداش بزرگی به تروریسم داده‌اند.

از سوی دیگر گدعون ساعر وزیر خارجه این رژیم مدعی شد: بیشتر کشورهای جهان پیش از این کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و این به ویژه پس از حوادث ۷ اکتبر اشتباه است.

وی ادعا کرد: آینده اسرائیل در پاریس یا لندن تعیین نشده بلکه در قدس مشخص می‌شود و ما پاسخ تمام کسانی که اسرائیل و امنیت و آینده آن را تهدید می‌کنند خواهیم داد. ما متحد بسیار بزرگی به نام آمریکا داریم که در این نبرد در کنار ما قرار دارد.