  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

واکنش نتانیاهو و گدعون ساعر به تصمیم ۳ کشور در به رسمیت شناختن فلسطین

واکنش نتانیاهو و گدعون ساعر به تصمیم ۳ کشور در به رسمیت شناختن فلسطین

نخست وزیر و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به تصمیم سه کشور انگلیس، کانادا و استرالیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس، کانادا و استرالیا مدعی شد: هرگز کشور فلسطین وجود ندارد و پاسخ اسرائیل به این اقدام پس از بازگشت من از آمریکا مشخص خواهد شد.

وی ادعا کرد: به رهبران کشورهایی که کشور فلسطین را پس از حوادث ۷ اکتبر به رسمیت شناخته‌اند اعلام می‌کنم که آنها پاداش بزرگی به تروریسم داده‌اند.

از سوی دیگر گدعون ساعر وزیر خارجه این رژیم مدعی شد: بیشتر کشورهای جهان پیش از این کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و این به ویژه پس از حوادث ۷ اکتبر اشتباه است.

وی ادعا کرد: آینده اسرائیل در پاریس یا لندن تعیین نشده بلکه در قدس مشخص می‌شود و ما پاسخ تمام کسانی که اسرائیل و امنیت و آینده آن را تهدید می‌کنند خواهیم داد. ما متحد بسیار بزرگی به نام آمریکا داریم که در این نبرد در کنار ما قرار دارد.

کد خبر 6597148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها