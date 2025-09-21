  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

بارندگی شدید و رگباری در غرب مازندران و آبگرفتگی معابر و خیابان ها

بارندگی شدید و رگباری در غرب مازندران و آبگرفتگی معابر و خیابان ها

ساری - بارندگی شدید و رگباری منجر به آبگرفتگی معابر و اختلال تردد در شهرهای غرب مازندران شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید و رگباری که از شامگاه یکشنبه در غرب مازندران آغاز شد، شهرهای نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، رامسر و نور را دربر گرفته است.

شدت بارش‌ها در برخی مناطق سبب کندی تردد خودروها در معابر شهری و جاده‌های اصلی شده و احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در مناطق غربی استان وجود دارد.

کارشناسان هواشناسی مازندران پیش‌بینی کرده‌اند بارش‌ها به‌صورت متناوب تا روزهای آینده در مناطق کوهپایه‌ای و ساحلی ادامه داشته باشد. از رانندگان و ساکنان مناطق غرب استان خواسته شده ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

کد خبر 6597184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها