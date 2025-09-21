بارندگی شدید و رگباری در غرب مازندران و آبگرفتگی معابر و خیابان ها

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید و رگباری که از شامگاه یکشنبه در غرب مازندران آغاز شد، شهرهای نوشهر، چالوس، عباس‌آباد، رامسر و نور را دربر گرفته است.

شدت بارش‌ها در برخی مناطق سبب کندی تردد خودروها در معابر شهری و جاده‌های اصلی شده و احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در مناطق غربی استان وجود دارد.

کارشناسان هواشناسی مازندران پیش‌بینی کرده‌اند بارش‌ها به‌صورت متناوب تا روزهای آینده در مناطق کوهپایه‌ای و ساحلی ادامه داشته باشد. از رانندگان و ساکنان مناطق غرب استان خواسته شده ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.