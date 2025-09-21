حجت الاسلام حسینعلی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور شهامت و ایثار مردان و زنان ایرانی در برابر جبهه متحد استکبار و دشمن بعثی است که با لبیک به فرمان امام خمینی (ره) برگ‌های زرین دیگری بر صفحات انقلاب اسلامی افزودند.

وی افزود: فرهنگ دفاع مقدس، ایثار و شهادت توانسته ایران اسلامی را از گزند کینه‌توزی‌های استکبار جهانی مصون نگه داشته و راه تعالی و پیشرفت جامعه را به سمت اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی هموار کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا ادامه داد: هفته دفاع مقدس نماد برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن، برافراشته نگه داشتن پرچم اسلام و قرآن و مجالی برای گرامیداشت شجاعت، ایمان و تکریم اتحاد و همدلی مردم در راه دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی است.